MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MAVİYE SÜRÜGÜN bu akşam yok mu, neden yok? MAVİYE SÜRGÜN yeni bölüm ne zaman? 9 Ağustos 2023 SHOW TV yayın akışı

MAVİYE SÜRÜGÜN bu akşam yok mu, neden yok? MAVİYE SÜRGÜN yeni bölüm ne zaman? 9 Ağustos 2023 SHOW TV yayın akışı

09.08.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maviye Sürgün dizisi neden yok, sorusunun yanıtı sıklıkla sorgulanıyor. Oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak, Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı gibi isimlerin yer aldığı Maviye Sürgün dizisinin yeni bölümü Show TV'nin 9 Ağustos 2023 tarihli yayın akışı listesinde dizinin yayın saatinde yer almadı. Maviye Sürgün'ün yeni bölümüne ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Peki, Maviye Sürgün bu akşam var mı, neden yok? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman?

Maviye Sürgün'ün yeni bölümüne ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Ekranların sevilen dizisi Maviye Sürgün, her pazartesi akşamı Show TV'de yayınlanıyordu. Ancak daha sonra yayın günü çarşamba olarak değiştirilmişti. Kanalın 9 Ağustos Çarşamba gününe ait yayın akışında Maviye Sürgün'ün yayın saatinde yer almadığı fark edildi. Peki, Maviye Sürgün dizisi neden yayınlanmıyor? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 9 Ağustos 2023 Show TV yayın akışı...

MAVİYE SÜRGÜN NEDEN YOK?

Show TV ekranlarında yayınlanan Maviye Sürgün dizisi yeni yayın günü olan çarşamba günleri yayınlanmaktaydı. Dizi 9 Ağustos 2023 Çarşamba akşamı yayın saatinde yayınlanmadı. Maviye Sürgün'ün bugün yayın saatinin değişmesi nedeniyle dizi ekranlara gelmedi.

maviye-sürgün-oyuncuları

Dizinin yayın saatinde Güldür Güldür Show tekrar bölümü ekrana gelecek.

MAVİYE SÜRGÜN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV'nin 9 Ağustos 2023 tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Güldür Güldür Show tekrar bölümü ekranlara gelecek.

maviye sürgün 2

Maviye Sürgün dizisi yeni bölümü bugün (9 Ağustos 2023 Çarşamba) saat 21:30'da yayınlanacak.

9 AĞUSTOS 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:25 - Show Ana Haber

20:00 - Güldür Güldür Show - Tekrar

21:30 - Maviye Sürgün - Yeni Bölüm

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konserleri iptal edildi! ''İlçemize giremez'' Konserleri iptal edildi! ''İlçemize giremez''
Aile'nin kadrosundan son anda çıkarılmıştı! Setlere geri dönüyor Aile'nin kadrosundan son anda çıkarılmıştı! Setlere geri dönüyor
Takipçisini böyle ifşa etti! 'Huzurunu kaçıracağım' Takipçisini böyle ifşa etti! 'Huzurunu kaçıracağım'
Anahtar Kelimeler:
Show TV Caner Cindoruk Damla Sönmez Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gelin 41, damat 16 yaşında! “En iyi arkadaşımın oğluyla evlendim"

Gelin 41, damat 16 yaşında! “En iyi arkadaşımın oğluyla evlendim"

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! İşte son görüntüleri...

Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! İşte son görüntüleri...

Ev tadilatında öyle bir şey buldu ki... Şaşkınlığını gizleyemedi

Ev tadilatında öyle bir şey buldu ki... Şaşkınlığını gizleyemedi

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Günün Videosu

Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”
Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.