MAVİYE SÜRÜGÜN bu akşam yok mu, neden yok? MAVİYE SÜRGÜN yeni bölüm ne zaman? 9 Ağustos 2023 SHOW TV yayın akışı

Maviye Sürgün'ün yeni bölümüne ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Ekranların sevilen dizisi Maviye Sürgün, her pazartesi akşamı Show TV'de yayınlanıyordu. Ancak daha sonra yayın günü çarşamba olarak değiştirilmişti. Kanalın 9 Ağustos Çarşamba gününe ait yayın akışında Maviye Sürgün'ün yayın saatinde yer almadığı fark edildi. Peki, Maviye Sürgün dizisi neden yayınlanmıyor? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 9 Ağustos 2023 Show TV yayın akışı...

MAVİYE SÜRGÜN NEDEN YOK?

Show TV ekranlarında yayınlanan Maviye Sürgün dizisi yeni yayın günü olan çarşamba günleri yayınlanmaktaydı. Dizi 9 Ağustos 2023 Çarşamba akşamı yayın saatinde yayınlanmadı. Maviye Sürgün'ün bugün yayın saatinin değişmesi nedeniyle dizi ekranlara gelmedi.

Dizinin yayın saatinde Güldür Güldür Show tekrar bölümü ekrana gelecek.

MAVİYE SÜRGÜN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV'nin 9 Ağustos 2023 tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Güldür Güldür Show tekrar bölümü ekranlara gelecek.

Maviye Sürgün dizisi yeni bölümü bugün (9 Ağustos 2023 Çarşamba) saat 21:30'da yayınlanacak.

9 AĞUSTOS 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:25 - Show Ana Haber

20:00 - Güldür Güldür Show - Tekrar

21:30 - Maviye Sürgün - Yeni Bölüm



