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MAVİYE SÜRÜGÜN bugün yok mu, neden yok? MAVİYE SÜRGÜN yeni bölüm ne zaman? 16 Ağustos 2023 SHOW TV yayın akışı

16.08.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maviye Sürgün dizisi neden yok, sorusuna dair araştırmalar yoğunlaştı. Oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak, Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı gibi isimlerin yer aldığı Maviye Sürgün dizisinin yeni bölümü Show TV'nin 16 Ağustos 2023 tarihli yayın akışı listesinde dizinin yayın saatinde yer almadı. Maviye Sürgün'ün yeni bölümüne ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Peki, Maviye Sürgün bugün var mı, neden yok? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman?

Maviye Sürgün'ün yeni bölümüne ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Ekranların sevilen dizisi Maviye Sürgün, her pazartesi akşamı Show TV'de yayınlanıyordu. Ancak daha sonra yayın günü çarşamba olarak değiştirilmişti. Kanalın 16 Ağustos Çarşamba gününe ait yayın akışında Maviye Sürgün'ün yayın saatinde yer almadığı fark edildi. Peki, Maviye Sürgün dizisi neden yayınlanmıyor? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 16 Ağustos 2023 Show TV yayın akışı...

MAVİYE SÜRGÜN NEDEN YOK?

Show TV ekranlarında yayınlanan Maviye Sürgün dizisi yeni yayın günü olan çarşamba günleri yayınlanmaktaydı. Dizi 16 Ağustos 2023 Çarşamba akşamı yayın saatinde yayınlanmadı. Maviye Sürgün'ün bugün yayın saatinin değişmesi nedeniyle dizi ekranlara gelmedi.

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Dizinin yayın saatinde Güldür Güldür Show tekrar bölümü ekrana gelecek.

MAVİYE SÜRGÜN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV'nin 16 Ağustos 2023 tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Güldür Güldür Show tekrar bölümü ekranlara gelecek.

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Maviye Sürgün dizisi yeni bölümü bugün (16 Ağustos 2023 Çarşamba) saat 21:30'da yayınlanacak.

16 AĞUSTOS 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:25 - Show Ana Haber

20:00 - Güldür Güldür Show - Tekrar

21:30 - Maviye Sürgün - Yeni Bölüm

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