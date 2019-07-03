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Max Kruse Fenerbahçe formasını giydi

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 03.07.2019 08:09 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı ve transferini açıkladığı Alman golcü Max Kruse, sarı-lacivertli formayı giydi. Kruse'nin forma numarası 10 olacak.

Max Kruse Fenerbahçe formasını giydi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Max Kruse’yi kulüpte yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Damien Comolli karşıladı. Fenerbahçe formasını da giyen Max Kruse, bir süre sohbet etti.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzün anlaşmaya vardığı ve ön sözleşme imzaladığı Alman milli futbolcu Max Kruse İstanbul’a geldi. Alman futbolcu, ön sözleşmeyi Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile imzalamıştı. Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan futbolcu Max Kruse akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na indi. Max Kruse’yi Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli karşıladı."

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Anahtar Kelimeler:
Max Kruse Fenerbahçe spor toto süper lig

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