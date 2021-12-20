Maxwell davası sürüyor! Kraliyet ailesiyle ilgili detaylar gündem yarattı

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki milyarder iş insanı Jeffrey Epstein’in kız kardeşi Ghislaine Maxwell cinsel istismara aracılık etme suçuyla cezaevinde tutuluyordu. Sosyetik ismin yargılandığı davada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İngiltere merkezli The Sun gazetesinin haberinde 22 Kasım 2000 yılında Londra’daki bir gece kulübünde çekilen bir fotoğraf yayınlandı. Maxwell’in 2000 yılında Prens Charles’ın katıldığı bir film galasının ardından ‘zengin erkekleri hedef almak için’ üç genç kızı bir partiye götürdüğü iddia edildi. Fotoğrafının Charlie’nin Melekleri filminin gösterimi için düzenlenen parti sırasında çekildiği açıklandı.

PRENS CHARLES İDDİASI HAREKETLENDİRDİ

Maxwell davası sırasında politikacı, milyarder ve ünlüleri kapsayan pek çok kişinin ismi Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwelll ile bağlantılı olarak açıklanmıştı. İngiliz The Sun gazetesi aynı gece Odeon Leicester Meydanı’nda, Prens Charles, Drew Barrymore ve Lucy Liu ile kol kola görüntü verdiğini hatırlattı. Ancak Prens Charles’in Maxwell ile bağlantısına ilişkin kesin bir ipucu bulunamadı.



