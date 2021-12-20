Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Maxwell davası sürüyor! Kraliyet ailesiyle ilgili detaylar gündem yarattı

Maxwell davası sürüyor! Kraliyet ailesiyle ilgili detaylar gündem yarattı

20.12.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük ses getiren seks tarikatı ve cinsel istismar davasında tanınan iş insanı Jeffrey Epstein’in kız kardeşi Ghislaine Maxwell yargılanıyor. Davaya yönelik gelişmeler ortaya çıktı ve Maxvell ile Epstein'in kraliyet bağlantıları bir kez daha gündeme geldi.

Maxwell davası sürüyor! Kraliyet ailesiyle ilgili detaylar gündem yarattı

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki milyarder iş insanı Jeffrey Epstein’in kız kardeşi Ghislaine Maxwell cinsel istismara aracılık etme suçuyla cezaevinde tutuluyordu. Sosyetik ismin yargılandığı davada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

the sun

İngiltere merkezli The Sun gazetesinin haberinde 22 Kasım 2000 yılında Londra’daki bir gece kulübünde çekilen bir fotoğraf yayınlandı. Maxwell’in 2000 yılında Prens Charles’ın katıldığı bir film galasının ardından ‘zengin erkekleri hedef almak için’ üç genç kızı bir partiye götürdüğü iddia edildi. Fotoğrafının Charlie’nin Melekleri filminin gösterimi için düzenlenen parti sırasında çekildiği açıklandı.

PRENS CHARLES İDDİASI HAREKETLENDİRDİ

3

Maxwell davası sırasında politikacı, milyarder ve ünlüleri kapsayan pek çok kişinin ismi Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwelll ile bağlantılı olarak açıklanmıştı. İngiliz The Sun gazetesi aynı gece Odeon Leicester Meydanı’nda, Prens Charles, Drew Barrymore ve Lucy Liu ile kol kola görüntü verdiğini hatırlattı. Ancak Prens Charles’in Maxwell ile bağlantısına ilişkin kesin bir ipucu bulunamadı.

En ünlü pedofili suçlusu Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'in fotoğrafları ortaya çıktıEn ünlü pedofili suçlusu Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'in fotoğrafları ortaya çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNERYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisiYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisi
“2027 yılında yaşıyorum” dedi! Gelecekten haber verdi“2027 yılında yaşıyorum” dedi! Gelecekten haber verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Aldatma anı görüntülü diafona yakalandı! Eşi ifşa etti

Aldatma anı görüntülü diafona yakalandı! Eşi ifşa etti

Çorba içerken yaşadığı değişimi fark etti!

Çorba içerken yaşadığı değişimi fark etti!

“2027 yılında yaşıyorum” dedi! Gelecekten haber verdi

“2027 yılında yaşıyorum” dedi! Gelecekten haber verdi

Doğmamış kızına seslendi! “Annene benzemek için...”

Doğmamış kızına seslendi! “Annene benzemek için...”

İlginizi Çekebilir

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Vücut pozitifliği savunmak için çırılçıplak soyundu

Vücut pozitifliği savunmak için çırılçıplak soyundu

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Kalorifer peteklerine neden limon koyulur?

Kalorifer peteklerine neden limon koyulur?

Koronavirüsü bilmişti! İki ülkeye işaret etti

Koronavirüsü bilmişti! İki ülkeye işaret etti

Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.