"Maya alerjileri alerjik şok tablosuna yol açabilir"

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol, yaptığı açıklamada, maya alerjilerinin tüm vücudu ilgilendiren, bazen hayatı tehdit edebilen, anaflaksi olarak adlandırılan alerjik şok tablosuna yol açabileceği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Erkekol, un ve maya ile yapılan yiyeceklerin pek çok kişinin günlük hayatının önemli bir parçası olduğunu dile getirerek, toplumda bu tip gıdaların tüketilmesi sonrasında karın ağrısı, şişkinlik hissi, halsizlik, ishal gibi yakınmaları olan kişilerin sayısının da fazla olduğuna dikkati çekti.

Bu belirtilerin özellikle çölyak ve glüten duyarlılığı olan bir grup hastalığın da ön belirtileri olabileceğini vurgulayan Erkekol, şöyle devam etti:

"Son dönemde bu tip şikayetleri olan pek çok hastaya alerji ve immünolojisi değerlendirmesi yapılmadan maya alerjisi olduğunun söylenildiği görülmekte. Mayalar, mantar türleri olup pek çok farklı gıdanın üretiminde yaygın olarak kullanılmakta. Sık kullanımlarına rağmen maya alerjileri sanıldığı kadar sık karşılaşılan alerjiler değil ancak doğru tanının konulması oldukça önemli. Mayaya karşı alerjik olan bireyler hafiften ağıra kadar uzanan alerjik belirtiler gösterebilir. Bu belirtilerin bazıları karın ağrısı, ishal gibi mide bağırsak sistemiyle ilişkilidir.