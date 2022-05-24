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  4. Mayıs ayında kar yağdı, her yer bembeyaz oldu! Herkes şaşkına döndü

Mayıs ayında kar yağdı, her yer bembeyaz oldu! Herkes şaşkına döndü

24.05.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle her taraf bembeyaz oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan köylüler büyük şaşkınlık yaşadı.

Mayıs ayında kar yağdı, her yer bembeyaz oldu! Herkes şaşkına döndü

Akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Handere köyünde kar yağışı nedeniyle her taraf beyaza büründü. Mayıs ayına rağmen kar yağışına hazırlıksız yakalanan köylüler büyük şaşkınlık yaşadı.

Mayıs ayına rağmen her tarafın beyaza büründüğünü ifade eden Burak Polat, “Bugün öğlen saatlerinde yağmur yağışı ve rüzgar vardı. Akşam saatlerinde yağmurun yerini kar yağışına bırakmasıyla her yer beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle meradaki koyunlarımızı ağıllara getirmek zorunda kaldık. Mayıs ayına rağmen her yer bembeyaz oldu” dedi.

İlçe merkezinde de yağışlar devam ederken, yetkililer sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kars
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