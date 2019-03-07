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Mayıs ayında yeni bir Xbox One tanıtılacak

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TEKNOLOJİ  | 07.03.2019 10:25 | Son Güncelleme

Şu aralar yeni nesil konsollar için geri sayıma geçilmiş durumda. Son söylentilere bakılacak olursa, Sony ve Microsoft yeni nesle dair ilk konsollarını bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yılın ortasında tanıtacaklar. Yeni nesil konsolların çıkışı ise 2020 sonunu bulacak.

Mayıs ayında yeni bir Xbox One tanıtılacak

Henüz netleşmiş bir şey olmasa da Microsoft’un sonraki nesilde iki farklı Xbox konsolu ile kullanıcıların karşısına çıkacağı belirtiliyor. Bu konsollardan birisi standart yapıda olacakken, diğeri ise blu-ray okuyucusu olmayan, tamamen dijital içeriklere yönelik bir konsol olacak. Hatta bu konsolun bazı oyunları stream ederek bulut üzerinden oynatacağı da konuşuluyor.

Bu hem oyun sektörü, hem de Microsoft için yeni bir hamle olacak. Dolayısıyla Microsoft’un hayli risk aldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Durumun az çok farkında olan yetkililer, bu adımı yeni nesil konsolda atmak yerine öncelikli olarak Xbox One üzerinde deneme kararı almış.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir rapora göre Microsoft önümüzdeki Mayıs ayında tamamen dijital odaklı yeni bir Xbox One konsolunu satışa sunacakmış. Fiyatı maksimum 200 dolar olan bu konsolda blu-ray okuyucu yer almayacak. Yani oyunlar tamamen dijital olarak satın alınabilecek.

Microsoft’un konu hakkındaki resmi açıklamayı en geç önümüzdeki Nisan ayında yapacağı tahmin ediliyor. Bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
xbox one sony microsoft

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