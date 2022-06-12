Maymunlar Cehennemi Başlangıç konusu ne? Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin oyuncuları kim? Kaç yılında çekildi?

Maymunlar Cehennemi Başlangıç, filmin 12 Haziran 2022 Pazar günü televizyon yayın akışında yer alması nedeniyle günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Bilim Kurgu/Aksiyon türündeki film oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Maymunlar Cehennemi Başlangıç konusu ne? Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin oyuncuları ve yapım tarihine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ BAŞLANGIÇ KONUSU NE?

Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin konusu şu şekildedir:

İlki 1968 yılında çekilen serinin en son filmi olan “Maymunlar Cehennemi: Başlangıç” filmi bilim kurgu aksiyon türündedi.

San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede, genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda, maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ BAŞLANGIÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin oyuncu kadrosunda James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, Brian Cox gibi usta oyuncular yer alıyor. Film 2011 yapımıdır.

