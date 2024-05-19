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    4. Mayolu defile tarihe geçti! Güzellik yarışmasında böyle boy gösterdiler: Suudi Arabistan'da eşi benzeri görülmemiş görüntüler

    Mayolu defile tarihe geçti! Güzellik yarışmasında böyle boy gösterdiler: Suudi Arabistan'da eşi benzeri görülmemiş görüntüler

    19.05.2024 09:54
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    Prens Selman'ın başa geçmesiyle Suudi Arabistan'da başlayan "sosyal reform" süreci dünyayı şaşırtan boyutlara ulaştı. Kadınlara araç kullanma hakkı verilen, tesettür yasası gevşetilen ülkede şimdi de ilk kez güzellik yarışması düzenlendi. Deniz kıyısında kadınların mayo ve bikinileriyle yaptığı defilenin görüntüleri tüm dünyaya servis edildi.

    Mayolu defile tarihe geçti! Güzellik yarışmasında böyle boy gösterdiler: Suudi Arabistan'da eşi benzeri görülmemiş görüntüler

    Suudi Arabistan'da bundan on yıldan kısa süre öncesine dek kadınlar vücutlarını örten abayayı giymek zorundaydı. Prens Selman'ın reformlarına cuma günü bir yenisi eklendi. Ülkede ilk kez mayolu kadın modellerin yer aldığı bir defile düzenlendi.

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    Havuz başında düzenlenen etkinlikte Faslı tasarımcı Yasmina Qanzal'ın kırmızı, bej ve mavi tonlarında, çoğunlukla tek parçalı mayolardan oluşan tasarımları sergilendi. Qanzal etkinliğin kültürel öneminin altını çizerek bu tarihi anın bir parçası olmayı "onur" olarak nitelendirdi.

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    Modeller omuzları açıkta bırakan ve bazılarının göbeğinin kısmen göründüğü stiller sergiledi.

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    PRENS SELMAN'IN "VİZYON 2030" GİRİŞİMİNİN PARÇASI

    Suudi Arabistan 2017'den bu yana Vahabilikten etkilenen sade imajını yumuşatmak için bir dizi çarpıcı sosyal reform gerçekleştirdi.

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    Kızıldeniz Moda Haftası'nın bir parçası olan defile, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman liderliğindeki Vizyon 2030 girişiminin bir parçasıydı. Bu program ülkenin sosyal ve ekonomik yapısında reformlar gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

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    DÜNYA GENELİNDE OLUMLU KARŞILANDI

    Suriyeli influencer Shouq Mohammad, etkinliğin Suudi Arabistan'ın dünyaya açılma ve moda ve turizm sektörlerini büyütme çabalarıyla uyumlu olduğunu belirtti.

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    Etkinliğe katılan Fransız influencer Raphael Simacourbe ise mayoların dünya genelinde müstehcen bulunmasa da Suudi Arabistan bağlamında büyük bir başarıyı temsil ettiğini belirtti.

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    Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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    Suudi Arabistan moda defile prens selman
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