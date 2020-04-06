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  4. Mazhar Alanson'dan 'Odaları ayırın' diyen takipçisine yanıt!

Mazhar Alanson'dan 'Odaları ayırın' diyen takipçisine yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 22:15 | Son Güncelleme

Ünlü müzisyen Mazhar Alanson, eşiyle paylaştığı bir fotoğrafının altına, "Lütfen şu günlerde mümkünse ayrı odalarda takılın, size bir şey olsun istemeyiz" mesajına yanıt verdi.

Mazhar Alanson'dan 'Odaları ayırın' diyen takipçisine yanıt!

Koronavirüs salgını sonrası karantina günlerini evinde eşi Biricik Suden ile geçiren Mazhar Alanson sosyal medya hesabından eşiyle çekilen eski bir fotoğraf paylaşıp altına, 'korona günleri' notunu düştü.

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Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

Bir takipçisi Mazhar Alanson'un fotoğrafının altına, "Lütfen şu günlerde mümkünse ayrı odalarda takılın, size bir şey olsun istemeyiz" mesajını yazdı.

Usta sanatçı da takipçisine, "Daha neler! Biricik, Allah korusun corona olsa ben ona gene sarılırım. Geçecekse ondan geçsin!" cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mazhar Alanson, biricik suden,

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
tabiki hepimiz seviyoruz esimizi,anamizi,babamizi. Ama biraz gereksiz duygusal ve cahilce cevap olmus Mazhar abi sasirttin beni
teneşir diyorum başka da birşey demiyorum.
devam o zaman boş ver
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