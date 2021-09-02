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Mazhar Alanson'un acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı

02.09.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson vefat etti.

Mazhar Alanson'un acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı

Mazhar Alanson ile 1972-2002 yılları arasında evli kalan Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson hayatını kaybetti.

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Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Hale Alanson'un ölümünü eski eşi Mazhar Alanson duyurdu.

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"BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM"

Eski eşinin fotoğrafını paylaşan ünlü müzisyen, "İlk eşim Hale Alanson hakkın rahmetine kavuşmustur. Ben ve çocuklarım büyük üzüntü içindeyiz. İlk eşim Hale'yi hiç unutmayacağım. Benim, çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın gönlünde hep yaşayacaksın Hale..." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Mazhar Alanson ile Hale Alanson'un Eda ve Hilmi adında iki oğlu bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Mazhar Alanson
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