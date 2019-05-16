Mbaye Diagne'den Başakşehir'e olay hareket

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, bir gol attığı, bir de penaltı kaçırdığı Akhisarspor maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken olay yaratan bir de harekete imza attı. Şampiyonlukla ilgili görüşleri sorulan Diagne, "Sırada Başakşehir var, o maçı da kazanıp şampiyon olacağız" diyen Diagne, sonrasında boğaz kesme işareti yaptı. Diagne ayrıca, Sinan Gümüş'ün kullandığı penaltı ile ilgili görüşleri sorulunca, "Problem yok, penaltıyı attık" dedi.



