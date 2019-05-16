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Mbaye Diagne'den Başakşehir'e olay hareket

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 16.05.2019 07:40 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın golcüsü Diagne, kupa finali sonrasında Başakşehir'e 'boğaz kesme' hareketi yaptı.

Mbaye Diagne'den Başakşehir'e olay hareket

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, bir gol attığı, bir de penaltı kaçırdığı Akhisarspor maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken olay yaratan bir de harekete imza attı. Şampiyonlukla ilgili görüşleri sorulan Diagne, "Sırada Başakşehir var, o maçı da kazanıp şampiyon olacağız" diyen Diagne, sonrasında boğaz kesme işareti yaptı. Diagne ayrıca, Sinan Gümüş'ün kullandığı penaltı ile ilgili görüşleri sorulunca, "Problem yok, penaltıyı attık" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Başakşehir spor toto süper lig Diagne Akhisarspor

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Bir galatasaraylı olarak seni istemiyorum bu takımda
ahlaksız adam, kupalar önemli değil adam olmak önemli
en az 5 maç ceza almalı
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