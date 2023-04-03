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Mbaye Diagne, takımını taşımaya devam ediyor! Karagümrük, İstanbulspor'u mağlup etti ve yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti...

03.04.2023 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında İstanbulspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekip Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Andrea Pirlo'nun ekibi, bu skorla yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti. İşte detaylar...

Mbaye Diagne, takımını taşımaya devam ediyor! Karagümrük, İstanbulspor'u mağlup etti ve yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti...

Teknik direktörlüğünü Fatih Tekke'nin yaptığı İstanbulspor ile Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 27. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

Fatih Karagümrük'te Biraschi, 90+4. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

SERİ 11 MAÇA ÇIKTI

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Bu skorun ardından yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran ve iki maçlık beraberlk serisine nokta koyan Karagümrük, 34 puanla 9. sırada yer aldı. Üst üste ikinci yenilgisini alan İstanbulspor ise 24 puanla 17. basamakta yer buldu.

Karagümrük, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. İstanbulspor ise Ankaragücü deplasmanına çıkacak.

DIAGNE YİNE ATTI!

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Bu sezon Karagümrük formasıyla 26. resmi maçına çıkan Mbaye Diagne, 18. golünü kaydetti. Senegalli yıldızın ayrıca 5 de asisti bulunuyor.

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