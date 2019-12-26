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  4. MDOB "Hamlet" balesini sahneledi

MDOB "Hamlet" balesini sahneledi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 26.12.2019 22:09 | Son Güncelleme

MDOB "Hamlet" balesini sahneledi

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) William Shakespeare'in ünlü tragedyasından ilham alınarak hazırlanan "Hamlet" balesini sahneledi.

Mersin Kültür Merkezi'nde kapalı gişe gerçekleştirilen 2 perdelik gösteri, büyük beğeni topladı.

Proje çalışmaları libretto yazarı Medeia Magalashvili tarafından sürdürülen eserin orkestra şefliğini Murat Kodallı yaptı.

Eserin rejisörlüğünü ve koreografisini geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Nugzar Magalashvili, dekor tasarımını Savaş Camgöz, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını Tarı Deniz, koreografi asistanlığı Serhat Güdül, Özge Ataman Bahardoğan, repetitörlüğünü Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Vasili Kiritsa, Mahmut Akyol ve Burak Kayıhan üstlendi.

Eserde, Ozan Demirbaş, Tugay Ak, Tutku Tümen, Özlem Şenormanlılar, Serhat Elifer, Burak Sercan Cebeci, Mahmut Akyol ve Miray Boyacıoğlu rol aldı.

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Hamlet MDOB Mersin

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