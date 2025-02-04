MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir, kimler girebilir? AGS dersleri ve konuları

ÖSYM tarafından uygulanacak olan AGS’nin açılımı Akademi Giriş Sınavı olarak belirtilmelidir. Bu sınavla birlikte öğretmen adaylarının hem mesleki hem de akademik yeterliliğinin ölçülmesi hedeflenir. Dolayısıyla AGS sınavının soruları tarih ve coğrafya gibi konuların yanı sıra eğitimin temelleriyle de ilişkilidir. Aynı zamanda AGS’nin puanlama sisteminde öğretmen adaylarının branşlarının dikkate alınacağı görülür. Buna bağlı olarak net puanlamalar AGS testi dışında ÖABT ve YDS gibi sınavlara da katılım sağlandıysa buna göre yapılacaktır.

MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir?

Açılımı Akademi Giriş Sınavı olan AGS’nin Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanacağı belirtilir. İlgili sınav sistemiyle birlikte öğretmen adaylarının hem akademik hem de mesleki yeterlilik düzeyinin değerlendirilmesi amaçlanır. Bu kapsamda sınav düzenlemelerinin de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onayladığı programlara göre yapılması planlanmıştır. Böylece öğretmen adaylarının yalnızca testler sonucunda aldığı sınav puanlarıyla değil, aynı zamanda eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmesi mümkün hale gelecektir.

MEB Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) kimler girebilir?

AGS kapsamı üzerine bilgi sunulurken bu sınava kimlerin girebildiğinin belirtilmesi için 10 Ekim 2024 tarihli ve 7528 Sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu dikkate alınmalıdır. İlgili kanunda yapılan düzenlemeler incelendiğinde AGS’ye girmek isteyen kişilerin en az lisans düzeyinde bir yükseköğretim programından mezun olmaları gerektiği söylenebilir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının sınava başvurabilmek için Edebiyat ya da Fen Edebiyat Fakültesi mezunu olmaları beklenir.

MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılır?

MEB Akademi Giriş Sınavı tarihi 2015 yılı için 13 Temmuz olarak belirlenmiştir. Hazırlanan sınav takvimine göre başvuruların 8-20 Mayıs 2025 arasında tamamlanacağı görülür. Ardından 28 Mayıs 2025’te geç başvurular değerlendirilecektir. Buna ek olarak 13 Temmuz 2025’te yapılacak olan AGS sonuçlarının sınav tarihinden bir ay sonraya denk gelen 13 Ağustos’ta açıklanacağı belirtilir.

AGS dersleri ve konuları nelerdir?

AGS soru dağılımı hakkında bilgi edinmek isteyen öğretmen adaylarına ilk olarak testin bilgi ve yetenekleri ölçmeye yarayan 80 sorudan oluştuğu söylenmelidir. Bununla birlikte sınavda yer alan soruların dağılım gösterdiği konular da şu şekilde listelenmelidir:

Sözel ve sayısal yetenek soruları: Bu alanda öğretmen adaylarının problem çözme, analitik düşünme ve mantık becerileri ölçülür.

Bu alanda öğretmen adaylarının problem çözme, analitik düşünme ve mantık becerileri ölçülür. Türkiye coğrafyası: Bu alandaki sorular öğretmen adaylarının ülkenin eğitim politikalarını etkileyen unsurlar, doğal kaynaklar ve coğrafi bilgiler hakkında ölçülmesini sağlar.

Bu alandaki sorular öğretmen adaylarının ülkenin eğitim politikalarını etkileyen unsurlar, doğal kaynaklar ve coğrafi bilgiler hakkında ölçülmesini sağlar. Tarih: Bu alana yönelik oluşturulan sorularla öğretmen adaylarının Türkiye tarihi ve Cumhuriyet Dönemi gibi konular hakkındaki bilgileri ölçülür.

Bu alana yönelik oluşturulan sorularla öğretmen adaylarının Türkiye tarihi ve Cumhuriyet Dönemi gibi konular hakkındaki bilgileri ölçülür. Eğitimin temelleri: Söz konusu alandaki sorular eğitim ile psikoloji, sosyoloji, felsefe disiplinleri arasındaki ilişkiye yöneliktir.

Söz konusu alandaki sorular eğitim ile psikoloji, sosyoloji, felsefe disiplinleri arasındaki ilişkiye yöneliktir. Türk Milli Eğitim Sistemi ve Mevzuatı: Bu alandaki sorular da Türkiye’deki eğitim sisteminin temellerini oluşturan anayasa hükümleri hakkındadır.

AGS puanlama sistemi nasıldır?

Öğretmen adaylarının mesleki ve akademik yeterliliğinin ölçülmesi amacıyla uygulanacak olan AGS sınavının nasıl uygulanacağı merak konusudur. Bu kapsamda AGS içeriği hakkında açıklama yapılması için oturumlar üzerine bilgi sunulmalıdır. Belirli bir branş seçimi yapan adaylar temel AGS oturumuyla birlikte ÖABT olarak kısaltılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne katılım sağlayacaktır.

Buna ek olarak değerlendirme sürecinde adayların YDS testine katılımları mevcutsa bu sınavın sonuçları da puanlamaya dahil edilecektir. ÖABT ve YDS testlerinin uygulanmadığı alanlarda kariyer hedefleyen öğretmen adaylarının ise yalnızca AGS puanlarıyla değerlendirilmesi söz konusudur.