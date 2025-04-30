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MEB’den yeni mülakat hamlesi! Öğretmen atamalarıyla ilgili çok konuşulacak adımlar! Bakan Tekin tek tek anlattı

Öğretmen atamaları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atmayı düşündükleri yeni adımları açıkladı. Öğretmenler hakkında alınması gündemde olan yeni kararlar hakkında konuşan Tekin, ‘Her branş aynı merkezde mülakata girecek. Okutulacak dersi kalmamış öğretmene branş değişikliği masada. Norm fazlası öğretmene farklı ilçede görevlendirme geliyor. Öğretmen akademileri her ilin birikimine göre kümelenecek’ şeklinde konuştu.

MEB’den yeni mülakat hamlesi! Öğretmen atamalarıyla ilgili çok konuşulacak adımlar! Bakan Tekin tek tek anlattı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ataması yapılacak 15 bin öğretmenin mülakat süreci ile kuruluş süreci devam eden Milli Eğitim Akademileri ve norm fazlası öğretmenlerin durumu hakkında ezber bozan açıklamalar yaptı. Türkmenistan dönüşü sorularımızı cevaplayan Bakan Tekin “Daha az komisyonla daha uzun zamanlı mülakat yapmak istiyoruz” dedi. Bu konuda yapılan eleştiriler için ‘anlamakta zorlanıyorum’ çıkışında bulunan Tekin; edebiyat, Türkçe, matematik gibi bazı temel bilimlerle ilgili alanlarda norm ihtiyacının üstünde öğretmen olduğunu da ifade etti.

İşte Bakan Tekin’in açıklamalarında öne çıkanlar başlıklar:

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİ

Milli Eğitim Akademileri için 30 büyükşehir şartı yok. Şu anda bizim hizmet içi eğitim merkezlerimizin, kamu kurumlarına ait olup kullanılmayan uygun fiziki mekânların olduğu yerlerde açacağız. Binalar araştırılıyor. Mevcut kamu binalarını ve kamu kaynaklarını efektif kullanacağız. Örneğin Erzurum’daki hizmet içi eğitim merkezi, akademiye uygun. Onun dönüşümü devam ediyor. Malatya’da, İnönü Üniversitesi’ne ait baraj kenarında otel ve konferans merkezi olarak yapılmış bir bina vardı o da akademi olacak.

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İL İL YENİ ÖĞRETMEN ALIMI PLANI

Uzman kadrolar oluşabilsin diye eğitim fakültelerinin birikimi hangi alandaysa o alana uygun planlamalar yapacağız. Üniversitenin insan kaynağı ve eğitim potansiyeline bakıyoruz. Örneğin bir ilde, mesleki ve teknik eğitim veren fakülte geleneği güçlü. O ilde adayları, mesleki ve teknik eğitimde atayacağımız öğretmenlerden alacağız. Böyle kümelenmeler yapacağız.

NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN DURUMU

Alınabilecek tedbirleri aşağı yukarı aldık. Buna rağmen rakam 50 binlere kadar düştü. Standart tedbirlerle daha aşağıya düşürme ihtimalimiz yok gibi gözüküyor. Yeni adımlar atmak gerekiyor. Bu adımlardan bir tanesi, Öğretmenlik Mesleği Kanunu’ndaki iller içerisinde ilçe grupları oluşturmak. Bir öğretmenimiz norm fazlası olduğunda, bu ilçe grubu içerisindeki okullardan herhangi birine görevlendirilebilecek.

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ÖĞRETMENLERİN BRANŞ DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Örneğin Ankara Çankaya’daki bir öğretmenimizi başka ilçede görevlendiremiyorduk. Yaptığımız düzenlemeyle bu mümkün hâle geldi. İkincisi de bazı durumlarda norm fazlası olan öğretmen arkadaşlarımızın bir kısmının okutacağı dersi kalmamış olabilir. Bu öğretmen arkadaşlarımızın içerisinde branş değişikliği yapmak isteyenler, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’mızın kabul ettiği eğitimleri alarak o branşlara kaydolabilir. Örneğin saç bakım ve güzellik hizmetleri programlarında öğretmen bulamıyoruz. Bu ders var ancak ders verecek öğretmenimiz yok. Bir başka tarafta bu dersi de verebilirim diyen, bu konuda ehil olduğunu düşünen eğitimlerle buraya kaydolabilecek arkadaşlar var. Bu türden, “Ben branşımı değiştirip şu branşa geçebilirim, şu eğitimleri verebilirim” diyenlerin tercihlerini toplayacaklar. Bu konuda çok hassasım. Çünkü hem öğretmenlerimiz zan altında kalıyor hem de biz rasyonel bir yönetim yapamamış oluyoruz.

15 BİN ÖĞRETMENİN MÜLAKAT SÜRECİ

Mümkün olduğunca az komisyonla adayları uzun zamana yayarak mülakatlarını yapmak istiyoruz. “Mülakat komisyonları arasında puan farkı var” diye bizi eleştirenler vardı. Şimdi sizin dediğinizi yapıyoruz. Daha az komisyonla hatta her branşı aynı merkezde mülakata alacağımız bir sistem. Bu sefer de diyorlar ki: “Madem öyleydi, niye birleştiriyorsunuz?” Anlamakta zorlanıyorum. Biz zaten o zaman da hızlı yapalım, bir an önce öğretmen adayı arkadaşlarımızı bekletmeden sisteme dâhil edelim diye böyle bir şey düşünüyorduk. Şimdi ise zamanımız yeterli; komisyonları ona göre kuracağız.

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15 BİN ATAMA İÇİN BRANŞ TARTIŞMALARI

Benim bakan olarak ihtiyaç duyduğum alana öğretmen almak mı yoksa ihtiyacım olmadığı hâlde öğretmen almak mı daha mantıklıdır? Zaten edebiyat, Türkçe, matematik gibi, temel bilimlerle ilgili norm ihtiyacımızın üstünde öğretmenimiz var. Yüzde 100 norm doluluğu olan branşlarımız var. Hâl böyleyken, 15 bin kadroya hâlâ orada yoğun bir şekilde alırsam haksızlık yapmış olurum. Branş dağılımı tamamen bilgisayar hesabı, biz sadece oranı veriyoruz. Buna müdahale edildiğini düşünmek akıl kârı değil.

FORMASYON ŞARTI

2024’te KPSS’ye girmiş kişilerden atama yapacağız. Orada formasyon şartı ve diğer uygulamalar mevcut hâliyle devam ediyor. 2025 Temmuz ayında AGS sınav sonuçlarına göre alım yapacağız. O artık bizim bünyemizde yürüyecek. Kontenjana giren adayların eğitimlerine bakıp, Millî Eğitim Akademisi onlara göre eğitim organize edecek. (Türkiye Gazetesi)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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mülakat atama Öğretmen Milli Eğitim Bakanı yusuf tekin
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