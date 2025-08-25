EĞİTİM

MEB duyurdu: Öğretmenlere ikinci iller arası yer değiştirme hakkı! Bakan Tekin açıklama yaptı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının yaz döneminde ikinci kez alınacağını açıkladı. Bakan Tekin, “Öğretmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda bu kararı aldık” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunu yaz döneminde ikinci kez gerçekleştirme kararı aldıklarını bildirdi.

BAKAN TEKİN AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Tekin, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularına ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

"Öğretmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda öğretmenlerimizin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunu yaz döneminde ikinci kez gerçekleştirme kararı aldık." ifadelerini kullanan Tekin, başvuruların 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacağını, atama işlemlerinin ise 5 Eylül'de gerçekleştirileceğini belirtti.

BAŞVURU TARİHLERİ

Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ilişik kesme işlemlerinin de 8 Eylül'de yapılacağını bildiren Tekin, kararın eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada da yaz döneminde ikinci kez yapılacak kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerinde atama işleminin başvurunun son günü olan 5 Eylül'de gerçekleştirileceğinden başvuru ekranının aynı gün saat 13.00'da kapanacağı kaydedildi.

