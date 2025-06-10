EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

MEB harekete geçti! Öğrenci, aile, öğretmen hepsini kapsayacak... 17 il belirlendi: İstanbul'da farklı olacak İzmir'de farklı

Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki devamsızlığın azaltılması için kolları sıvadı. Devamsızlıkların nedeni araştırılacak ve bölgeye özgü çözümler üretilecek. Bu kapsamda aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 17 ilde harekete geçildi. Yeni düzenlemede idareci, öğretmen, aile ve öğrenciler için izleme modülleri geliştirilecek ve eğitim içerikleri hazırlanacak.

MEB harekete geçti! Öğrenci, aile, öğretmen hepsini kapsayacak... 17 il belirlendi: İstanbul'da farklı olacak İzmir'de farklı
Ufuk Dağ

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni proje için düğmeye bastı. Bu yıl başlattılan ve 3 yıl boyunca sürdürülmesi planlanan “Temel Eğitimde Devamsızlığın Azaltılması Projesi” ile eğitimden uzaklaşma riski olan çocuklar yakın takibe alınacak. MEB-UNICEF Çalışma Planı kapsamında hayata geçirilen proje ile temel eğitim düzeyinde öğrencilerin devamsızlıklarının erken dönemde tespit edilmesi, önleyici tedbirlerin alınması ve çocukların eğitim sürecine etkin katılımının sağlanması amaçlanırken, yeni yol haritaları da çizilecek.

iStock-515810344

İLLERE ÖZGÜ ADIM ATILACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre proje kapsamında, mevzuata göre devamsızlık tanımının analizi yapılacak ve politika önerileri değerlendirilecek. e-Okul üzerinde devamsızlık oranlarının il, ilçe ve okul bazında analizlerine yer verilecek. İllere özgü sorun ve ihtiyaçlar belirlenecek. Sorunlara özgü faaliyet alanları oluşturulacak.

iStock-527707757

ÖĞRENCİ, AİLE, İDARECİ HEPSİNİ KAPSAYACAK

Yerel düzeyde öğrenci devamlılığını destekleyecek tematik eylem planları hazırlanacak ve bu planların etkin şekilde izlenebilmesi için internet tabanlı izleme modülü geliştirilecek. Öğretmen, okul idarecileri, aile ve okulun diğer paydaşlarına yönelik eğitim ve elektronik içerikler hazırlanacak.

iStock-527707739

17 İLDE BAŞLATILACAK

Projenin hedef illeri olarak Adana, Ağrı, Bursa, Çankırı, Edirne, Hatay, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Konya, Muş, Şanlıurfa, Trabzon ve Yalova belirlendi. Buradaki okul yöneticilerinin illerinde karşılaştıkları devamsızlık nedenleri detaylı şekilde ele alınacak, her bölgenin şartlarına göre çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunacak, ortaya çıkan veriler, il temelli eylem planlarının oluşturulmasında yol gösterici olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En yüksek mezun veren 3'üncü ülkeEn yüksek mezun veren 3'üncü ülke
MEB'den ’Eğitimin Yüzyılında 2 Yıl’ bülteniMEB'den ’Eğitimin Yüzyılında 2 Yıl’ bülteni

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Ferdi Zeyrek'in ölümü için Cem Küçük'ten 'Şüphe ediyorum' çıkışı

Ferdi Zeyrek'in ölümü için Cem Küçük'ten 'Şüphe ediyorum' çıkışı

Mağrip Direniş Konvoyu yola çıktı! Bu kez karadan gidiyorlar

Mağrip Direniş Konvoyu yola çıktı! Bu kez karadan gidiyorlar

ABD'de ortalık yangın yeri! Trump resti çekti: "Gerekirse daha fazla asker yollarım"

ABD'de ortalık yangın yeri! Trump resti çekti: "Gerekirse daha fazla asker yollarım"

Taraftar heyecanla bekliyordu! Osimhen'in kararını böyle duyurdular

Taraftar heyecanla bekliyordu! Osimhen'in kararını böyle duyurdular

Kanser olma riski en yüksek 6 meslek!

Kanser olma riski en yüksek 6 meslek!

Süper Lig'in yıldızı için büyük kapışma! Hem Galatasaray hem de Beşiktaş peşinde...

Süper Lig'in yıldızı için büyük kapışma! Hem Galatasaray hem de Beşiktaş peşinde...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.