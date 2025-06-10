MEB harekete geçti! Öğrenci, aile, öğretmen hepsini kapsayacak... 17 il belirlendi: İstanbul'da farklı olacak İzmir'de farklı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni proje için düğmeye bastı. Bu yıl başlattılan ve 3 yıl boyunca sürdürülmesi planlanan “Temel Eğitimde Devamsızlığın Azaltılması Projesi” ile eğitimden uzaklaşma riski olan çocuklar yakın takibe alınacak. MEB-UNICEF Çalışma Planı kapsamında hayata geçirilen proje ile temel eğitim düzeyinde öğrencilerin devamsızlıklarının erken dönemde tespit edilmesi, önleyici tedbirlerin alınması ve çocukların eğitim sürecine etkin katılımının sağlanması amaçlanırken, yeni yol haritaları da çizilecek.

İLLERE ÖZGÜ ADIM ATILACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre proje kapsamında, mevzuata göre devamsızlık tanımının analizi yapılacak ve politika önerileri değerlendirilecek. e-Okul üzerinde devamsızlık oranlarının il, ilçe ve okul bazında analizlerine yer verilecek. İllere özgü sorun ve ihtiyaçlar belirlenecek. Sorunlara özgü faaliyet alanları oluşturulacak.

ÖĞRENCİ, AİLE, İDARECİ HEPSİNİ KAPSAYACAK

Yerel düzeyde öğrenci devamlılığını destekleyecek tematik eylem planları hazırlanacak ve bu planların etkin şekilde izlenebilmesi için internet tabanlı izleme modülü geliştirilecek. Öğretmen, okul idarecileri, aile ve okulun diğer paydaşlarına yönelik eğitim ve elektronik içerikler hazırlanacak.

17 İLDE BAŞLATILACAK

Projenin hedef illeri olarak Adana, Ağrı, Bursa, Çankırı, Edirne, Hatay, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Konya, Muş, Şanlıurfa, Trabzon ve Yalova belirlendi. Buradaki okul yöneticilerinin illerinde karşılaştıkları devamsızlık nedenleri detaylı şekilde ele alınacak, her bölgenin şartlarına göre çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunacak, ortaya çıkan veriler, il temelli eylem planlarının oluşturulmasında yol gösterici olacak.