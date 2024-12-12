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  4. MEB karar vermişti! AGS’nin detayları ortaya çıktı! Sil baştan değişti; İşte öğretmen adaylarının merakla beklediği o sınavın içeriği…

MEB karar vermişti! AGS’nin detayları ortaya çıktı! Sil baştan değişti; İşte öğretmen adaylarının merakla beklediği o sınavın içeriği…

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.12.2024 10:41
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Öğretmen adayları dikkat! Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Üniversitenin ardından kamu sınavına girip öğretmen olma dönemi biterken Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile yeni bir süreç başlıyor. ÖSYM tarafından 13 Temmuz 2025'te ilk kez uygulanacak MEB-AGS'nin detayları belli olurken konu dağılımlarına da ulaşıldı.

MEB karar vermişti! AGS’nin detayları ortaya çıktı! Sil baştan değişti; İşte öğretmen adaylarının merakla beklediği o sınavın içeriği…

Öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Gelecek sene ilk kez uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın oturumları 13 Temmuz 2025'te düzenlenecek.

Türkiye Gazetesi, merakla beklenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile alakalı detaylara ulaştı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50’si ile Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) puanının yüzde 50’si alınarak adayların puanı belirlenecek.

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ÖĞRETMEN ADAYLARINA 130 SORU SORULACAK

Öte yandan öğretmen adaylarına, AGS oturumunda 80 soru, ÖABT oturumunda ise 50 soru olmak üzere 130 soru sorulacak. Millî Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM’nin yürüttüğü çalışmalar teknik düzeyde noktalandı. Gelecek günlerde Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin yayınlanması beklentiler arasında. Sonrasında ÖSYM protokolü ile beraber tüm ayrıntılar açıklanacak.

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AKADEMİ GİRİŞ SINAVI NASIL OLACAK?

Sözel Yetenek:

  • Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Anlatımın Oluşması, Paragrafta Anlam ve Sözel Mantık - 18,75 (%)

Sayısal Yetenek:

  • Temel Matematik, Grafik ve Tablo Yorumlama, Mantıksal Muhakeme Problemleri - 18,75 (%)

Tarih:

a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

ç) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

  • Bu bölümde yaklaşık ağırlık - 12,5 (%)

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Türkiye Coğrafyası:

  • Türkiye Fiziki Coğrafyası, Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası - 10 (%)

Eğitimin Temelleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi

Eğitim Biliminin Genel Kavramları, Kuramları, Süreçleri ve Uygulamaları

a. Eğitimin Temel Kavram ve Kuramları

b. Eğitimin Tarihî, Felsefi, Toplumsal, Psikolojik, Ekonomik ve Politik Temelleri

c. Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Yapısı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin Genel Yapısı ve Temelleri

Eğitim ve Öğretimde Etik

Eğitim ve Öğretim Teknolojileri

  • Bu bölümde yaklaşık ağırlık - 30 (%)

Mevzuat:

  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu - 10 (%)

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

Ö1

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ/İMAM-HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ

Ö2

ADAYLAR AYNI TESTİ ÇÖZECEK

Diğer yandan edinilen bilgilere göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi (İHL) meslek derslerinde adaylar aynı testi çözecek. Fakat, testin puanlaması atanmak istediği alana göre farklı puan getirecek. Sonuç olarak adayın hem Din Kültürü hem de İHL meslek dersleri için kullanabileceği 2 puanı olacak. Fakat Akademi’ye başvururken bir puan türünden başvuru yapabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen sınav aday
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