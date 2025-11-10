EĞİTİM

MEB okullardaki 10 Kasım anmasını yasakladı mı? Bir yalanlama da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi

Millî Eğitim Bakanlığının 10 Kasım’da okullarda Atatürk’ü anmayı yasakladığına dair iddialar ortaya atılmıştı, söz konusu iddialar kesin bir dille yalanlanırken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada Bakanlık tarafından gönderilen yazıda Atatürk’ü anma etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin herhangi bir ifadenin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca bugün ve yarın okullarda gönüllülük esasına göre Atatürk’ü anmaya yönelik faaliyetlerin sürdüğü açıklandı.

Devrim Karadağ

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yıl dönümünde okullarda herhangi bir anma yapılmasının Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 'yasaklandığı' iddiaları gündem yaratmıştı.

Söz konusu iddialar Bakanlık tarafından, kesin bir dille yalanlanırken; bir açıklama da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

"İDDİALAR DEZENFORMASYON İÇERMEKTEDİR"

Yapılan açıklamada "Çeşitli basın organlarında ve sosyal medya mecralarında, 'Millî Eğitim Bakanlığının 10 Kasım’da okullarda Atatürk’ü anmayı yasakladığı ve ‘kapıları kilitleyin’ talimatı verdiği' şeklinde yer alan iddialar dezenformasyon içermektedir." denildi.

8 Kasım tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda Atatürk’ü anma etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin herhangi bir ifadenin bulunmadığı belirtildi.

"Ayrıca söz konusu yazıda, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve ailelerin gönüllü katılımıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlenmesinin teşvik edilmesi istenmektedir." denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Millî Eğitim Bakanlığı’nın 8 Kasım tarihli yazısında, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün ilgili yönetmelik uyarınca valiliklerin belirlediği ve herkesin katılımına açık alanlarda, günün anlam ve önemine uygun şekilde anılmasının esas olduğu belirtilmektedir.

Yazıda Atatürk’ü anma etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin herhangi bir ifade bulunmamakta; ancak siyasi partilerin kendilerine tanımlanan alanlar dışında okullarda tören veya organizasyon çağrısı yapmalarının mevzuata uygun olmadığı vurgulanmaktadır.

Ayrıca söz konusu yazıda, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve ailelerin gönüllü katılımıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlenmesinin teşvik edilmesi istenmektedir. Bu etkinlik kapsamında tüm eğitim kademelerinde öğrenciler Atatürk’e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartları hazırlayarak diktikleri fidanlara yerleştireceklerdir.

Millî Eğitim Bakanlığı, bugün ve yarın okullarda gönüllülük esasına göre Atatürk’ü anmaya yönelik faaliyetlerin sürdüğünü bildirmektedir. Kamuoyunun, manipülatif amaçlarla yayılan asılsız içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

