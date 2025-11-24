Son dakika | Öğretmen atamaları öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj: "Zor ve ulvi bir mesleğe adım atıyorlar"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı"nda konuşma gerçekleştirdi.
Erdoğan'ın Beştepe Millet Kütüphanesi'ndeki konuşmasından mesajları şöyle:
- Öğretmenlik kadar hayatımızda iz bırakan, karakterimizi şekillendiren pek az meslek bulunuyor.
- Birazdan 15 bin öğretmenimizin atama heyecanını paylaşacağız. Kurayla yerleri belli olacak genç öğretmenlerimiz evlatlarımızı geleceğin dünyasına en güzel şekilde hazırlayacaklardır. Birazdan kurasını çekeceğimiz genç öğretmenlerimiz emekliliğe kadar sürecek, zorlu olduğu kadar ulvi bir mesleğe adım atıyor.
"TÜRKİYE'NİN YOLU DA UFKU DA SONUNA KADAR AÇILIR"
- Öğretmenlerimiz, ilim, irfan, hikmet ve ahlak meşalesini ellerinde gururla taşıdıkça, Allah'ın izniyle Türkiye'nin yolu da ufku da sonuna kadar açıktır.
"SANAL ALEMDEN YAYILAN TEHLİKELERE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ"
- Çocuklarımızın oyun alanı artık sadece parklar, bahçeler, sokaklar değil. İletişimleri sadece yüz yüze iletişimle sınırlı değil. Çocuklarımıza dijital okuryazarlık eğitimi vermemiz gerekiyor. Sanal alemden yayılan tehlikelere karşı mücadele edeceğiz.
- 'Türkiye Yüzyılı Maarif Programı' ile eğitimde yaşanan paradigma değişiminin bizlere bu çabamızda önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.
- Biz 70-80 kişilik sınıflarda eğitim aldık. Şimdi çocuklarımız 20-30 kişilik sınıflarda okuyor.
- Resim kurumlarda çalışan öğretmen sayımız 1 milyon 34 bini aştı. Aktif görevdeki her 10 öğretmenden 8'i bizim dönemimizde atandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum