EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Son dakika | Öğretmen atamaları öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj: "Zor ve ulvi bir mesleğe adım atıyorlar"

Son dakika haberi: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için gözler bugüne çevrilmişti. Öğretmen atamaları haberini 24 Kasım Öğretmenler Günü programında duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Öğretmenlerimiz ilim, irfan, hikmet ve ahlak meşalesini ellerinde gururla taşıdıkça Türkiye'nin yolu da ufku da sonuna kadar açıktır" dedi.

Son dakika | Öğretmen atamaları öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj: "Zor ve ulvi bir mesleğe adım atıyorlar"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı"nda konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın Beştepe Millet Kütüphanesi'ndeki konuşmasından mesajları şöyle:

  • Öğretmenlik kadar hayatımızda iz bırakan, karakterimizi şekillendiren pek az meslek bulunuyor.
  • Birazdan 15 bin öğretmenimizin atama heyecanını paylaşacağız. Kurayla yerleri belli olacak genç öğretmenlerimiz evlatlarımızı geleceğin dünyasına en güzel şekilde hazırlayacaklardır. Birazdan kurasını çekeceğimiz genç öğretmenlerimiz emekliliğe kadar sürecek, zorlu olduğu kadar ulvi bir mesleğe adım atıyor.

"TÜRKİYE'NİN YOLU DA UFKU DA SONUNA KADAR AÇILIR"

  • Öğretmenlerimiz, ilim, irfan, hikmet ve ahlak meşalesini ellerinde gururla taşıdıkça, Allah'ın izniyle Türkiye'nin yolu da ufku da sonuna kadar açıktır.

Son dakika | Öğretmen atamaları öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan dan mesaj: "Zor ve ulvi bir mesleğe adım atıyorlar" 1

"SANAL ALEMDEN YAYILAN TEHLİKELERE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ"

  • Çocuklarımızın oyun alanı artık sadece parklar, bahçeler, sokaklar değil. İletişimleri sadece yüz yüze iletişimle sınırlı değil. Çocuklarımıza dijital okuryazarlık eğitimi vermemiz gerekiyor. Sanal alemden yayılan tehlikelere karşı mücadele edeceğiz.
  • 'Türkiye Yüzyılı Maarif Programı' ile eğitimde yaşanan paradigma değişiminin bizlere bu çabamızda önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.

Son dakika | Öğretmen atamaları öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan dan mesaj: "Zor ve ulvi bir mesleğe adım atıyorlar" 2

  • Biz 70-80 kişilik sınıflarda eğitim aldık. Şimdi çocuklarımız 20-30 kişilik sınıflarda okuyor.
  • Resim kurumlarda çalışan öğretmen sayımız 1 milyon 34 bini aştı. Aktif görevdeki her 10 öğretmenden 8'i bizim dönemimizde atandı.

Son dakika | Öğretmen atamaları öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan dan mesaj: "Zor ve ulvi bir mesleğe adım atıyorlar" 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 bin öğretmen ataması yapıldı! 15 bin öğretmen ataması yapıldı!
Öğretmenler Günü'nde 15 bin atama!Öğretmenler Günü'nde 15 bin atama!

Anahtar Kelimeler:
Öğretmenler Günü Öğretmen Recep Tayyip Erdoğan 24 kasım öğretmenler günü öğretmen atama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.