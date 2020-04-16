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Medcezir hangi kanalda yayınlanacak? Medcezir hangi gün, ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 16.04.2020 00:54 | Son Güncelleme

Bir dönem ekranlara damga vuran dizi yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin başrol oyuncularından Serenay Sarıkaya, güzel haberi takipçileri ile paylaştı. Peki Medcezir ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Medcezir hangi kanalda yayınlanacak? Medcezir hangi gün, ne zaman başlıyor?

Star TV'nin bir döneme damga vuran dizisi Medcezir izleyiciyle yeniden buluşuyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez,Can Gürzap, Serenay Sarıkaya, Hazar Ergüçlü, Metin Akdülger, Barış Falay, Murat Aygen, Şebnem Dönmez, Mine Tugay gibi oyuncuların yer aldığı Medcezir, Cuma günü 20.00'de ilk bölüm itibarıyla ekranlara gelecek.

Serenay Sarıkaya Medcezir'in ekrana dönüşünü "We are back! Medcezir yıllar sonra ilk defa aynı gün ve saatinde yeniden başlıyor" notuyla duyurdu.

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Amerikan The O.C dizisinden uyarlanan ve Ay Yapım'ın yapımını, Kerem Çatay'ın ise yapımcılığını üstlendiği Medcezir 38 bölüm sürmüştü.

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