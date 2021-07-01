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Medeniyetten uzakta olmalarına rağmen 800 dilin konuşulduğu ilginç kabile: Goroka kabilesi

01.07.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Çamur Adamlar’ olarak bilinen Goroka Kabilesi, Asaro vadisinin medeniyetten uzak bir şekilde yaşıyor. Papua Yeni Gine’nin en köklü kabilelerinden biri olarak kabul edilen Goroka, ilk kez 1957 yılında insanlarla temasta bulundu. Gorokalıların yaşadığı bölgede 800 dil konuşulması ise dikkatleri çekti.

Medeniyetten uzakta olmalarına rağmen 800 dilin konuşulduğu ilginç kabile: Goroka kabilesi

Avustralya'nın kuzeyi ve Endonezya'nın doğusunda yer alan Papua Yeni Gine, 829 bin 200 kilometrekare yüzölçümüyle, Grönland ve Avustralya'dan sonra dünyanın en büyük adası kabul ediliyor. Ancak ada ortasından 820 kilometre bir sınırla ikiye bölünmüş durumdadır. Batı kısmı Endonezya’ya kalırken, doğusu günümüzdeki ismiyle özerk Papua Yeni Gine Devleti’ni oluşturdu. Aslında bu bölünme etnik açıdan bölgenin çeşitlenmesine neden oldu.

Ülkenin sadece yüzde 15’inde tarım yapılabilmesi ve dağlık alanlarda 2000 metreden sonra yerleşim bulunmaması bölgenin şartlarını iyice zorlaştırdı. 10 bin yıl öncesinde Avustralya’dan kopan kara parçasının dörtte üçünün bakir yağmur ormanlarıyla kaplı olması şartları daha da zorlaştırdı.

Papua Yeni Gine’de sert arazi koşulları ve tarihsel aşiret savaşları, köylerin izolasyonuna ve farklı dillerin çoğalmasına yol açtı. Farklı gruplar çeşitli bölgelere yayıldı. 1930’lu yıllara kadar sadece kıyı kesimlerinde yerleşim olan adada günümüzde 800'e yakın dil konuşulduğu saptandı. Koloni döneminde gelişen ve İngilizce ile yerel dillerin karışımı olan Pidgin, ortak iletişim dili olarak kullanılıyor. Ama resmi diller; İngilizce, Tok Pisin ve Motu dilleri.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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