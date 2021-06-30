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İlginç festival! Tayland’ın Bangkok şehrindeki ‘Maymun Büfesi Festivali’ yoğun ilgiyle karşılanıyor

30.06.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’ın Bangkok şehri, dünyanın en ilginç festivalleri listesinde yer alan ‘Maymun Büfesi Festivali’ etkinliğine her yıl ev sahipliği yapıyor. Bir efsaneden yola çıkarak Tayland halkının maymun soyuna şükranlarını iletmek için düzenledikleri festival renkli görüntülere sahne oluyor.

İlginç festival! Tayland’ın Bangkok şehrindeki ‘Maymun Büfesi Festivali’ yoğun ilgiyle karşılanıyor

Her yıl kasım ayının son pazar günü, Tayland’ın başkenti Bangkok’un kuzeyindeki Lopburi kasabasında Maymun Açık Büfe Festivali (Monkey Buffet Festival) düzenleniyor.

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Bölgedeki turizmi canlandırma ve maymun nüfusunu koruma amacıyla özel bir açık büfe hazırlanıyor. 3000 maymun meyve ve sebzelerle donatılan masanın başına geçerek diledikleri kadar yiyorlar.

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Festivalin çıkış noktası aslında bir efsaneye dayanıyor. Efsaneye göre, Maymun Kral, zor bir durumda kalan Ramayana’nın kahramanı Prens Rama’ya (Vishnu’nun reenkarnesi) yardım ediyor. Taylandlılar da bu efsaneden yola çıkarak Maymun Kral’ın soyuna şükranlarını sunuyorlar.

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Bölgenin en önemli turistik etkinliğine katılan izleyiciler de uzaktan bu manzarayı izleyerek farklı bir keyif yaşıyorlar. Bu ilginç anları turistler fotoğraflamayı ihmal etmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland
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