İlginç festival! Tayland’ın Bangkok şehrindeki ‘Maymun Büfesi Festivali’ yoğun ilgiyle karşılanıyor

Her yıl kasım ayının son pazar günü, Tayland’ın başkenti Bangkok’un kuzeyindeki Lopburi kasabasında Maymun Açık Büfe Festivali (Monkey Buffet Festival) düzenleniyor.

Bölgedeki turizmi canlandırma ve maymun nüfusunu koruma amacıyla özel bir açık büfe hazırlanıyor. 3000 maymun meyve ve sebzelerle donatılan masanın başına geçerek diledikleri kadar yiyorlar.

Festivalin çıkış noktası aslında bir efsaneye dayanıyor. Efsaneye göre, Maymun Kral, zor bir durumda kalan Ramayana’nın kahramanı Prens Rama’ya (Vishnu’nun reenkarnesi) yardım ediyor. Taylandlılar da bu efsaneden yola çıkarak Maymun Kral’ın soyuna şükranlarını sunuyorlar.

Bölgenin en önemli turistik etkinliğine katılan izleyiciler de uzaktan bu manzarayı izleyerek farklı bir keyif yaşıyorlar. Bu ilginç anları turistler fotoğraflamayı ihmal etmiyor.



