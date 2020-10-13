Media Markt telefon numarası, müşteri hizmetleri, çağrı merkezi

Türkiye'nin toplam 27 şehrinde 78 mağazasıyla hizmet veren Media Markt şubeleri, hem alışverişlerinizi yapabileceğiniz hem de sorunlarınızı aktarabileceğiniz noktalardır. Size en yakın Media Markt şubesini öğrenmek için TIKLAYINIZ.

Alışverişleriniz için pek çok kategoriye ayrılan ürünü görüntüleyebileceğiniz Media Markt online mağazası, aynı zamanda sorunlarınızı iletebileceğiniz canlı destek ve ürün yorumları gibi sekmeler de barındıyor. Media Markt'ın internet sitesine ulaşmak ve online mağazasını görüntüleyebilmek için TIKLAYINIZ.

Ayrıca Media Markt online mağazasına, akıllı telefonlarınız üzerinden ulaşabilmeniz de mümkün. Son derece pratik olan bu yöntemle ayrıca kampanya ve fırsatlar hakkında da bildirimler alabilirsiniz. Google Play Store ve App Store aracılığıyla uygulamayı indirebilirsiniz.

Media Markt'ın internet sitesi üzerinden sipariş takibi yapabilirsiniz. Sipariş takibi ekranına erişim sağlamak için TIKLAYINIZ.

Ayrıca Media Markt'ın internet sitesinde şikayet, talep, öneri ya da teşekkürlerinizi firmaya iletebilmeniz için bir iletişim formu da mevcut. Kategori, unvan, ad, soyad ve iletişim adresi gibi bilgilerinizi vererek mesajınızı aktarabildiğiniz bu iletişim formuna ulaşabilmek için TIKLAYINIZ.

Media Markt Genel Müdürlük ile iletişim sağlamak için şu e-mail adresini kullanabilirsiniz: mediamarktturkey@hs03.kep.tr