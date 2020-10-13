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Media Markt telefon numarası, müşteri hizmetleri, çağrı merkezi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2020 15:07 | Son Güncelleme

Teknoloji mağazası denilince Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden biri olan Media Markt, müşterilerinin yaşadığı çözümlere destek olabilmek amacıyla müşteri hizmetleri servisi de sağlıyor. Kimi zaman iletişim sağlamak isteyenler için yorucu olabilen müşteri hizmetleri konusunda sizlere yardımcı olabilmek amacıyla, Media Markt telefon ve diğer iletişim kanallarını bir araya getirdik.

Media Markt müşteri hizmetleri, 7 gün 24 saat hizmet veren yapısıyla müşterilerine çözümler sunabilmeyi vadediyor. Çağrı merkezi tarafından ihtiyaçlarınıza uygun bilgileri size aktararak sorunlarınızı dinleyen bu servis sayesinde yaşadığınız problemleri Media Markt firmasına iletebilirsiniz. İşte Media Markt telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri...
Media Markt Müşteri Hizmetleri

Media Markt iletişim için yalnızca bir hat üzerinden hizmet veriyor. Dolayısıyla zaman zaman aramaların birikmesiyle yoğun olabilen bu hatta bekleme süreleriyle karşılaşabilmeniz mümkün. Ayrıca 212 Media Markt müşteri hizmetleri tarafından kullanılan bir alan kodu değil. Benzer şekilde, Media Markt iletişim 444 ile başlayan ve genellikle alışık olduğumuz bir hizmet numarası da kullanmıyor. Tüm bunlara ek olarak Media Markt'ın yalnızca çağrı merkezi hizmeti vermediğini belirtmemiz gerekir. Aşağıda belirttiğimiz numara üzerinden Media Markt aynı zamanda tele satış imkanı da sağlayarak alışverişlerinizi telefonla yapmanıza olanak tanıyor.
Media Markt Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 0850 222 15 00
Media Markt Diğer İletişim Kanalları

  • Türkiye'nin toplam 27 şehrinde 78 mağazasıyla hizmet veren Media Markt şubeleri, hem alışverişlerinizi yapabileceğiniz hem de sorunlarınızı aktarabileceğiniz noktalardır. Size en yakın Media Markt şubesini öğrenmek için TIKLAYINIZ.

  • Alışverişleriniz için pek çok kategoriye ayrılan ürünü görüntüleyebileceğiniz Media Markt online mağazası, aynı zamanda sorunlarınızı iletebileceğiniz canlı destek ve ürün yorumları gibi sekmeler de barındıyor. Media Markt'ın internet sitesine ulaşmak ve online mağazasını görüntüleyebilmek için TIKLAYINIZ.

  • Ayrıca Media Markt online mağazasına, akıllı telefonlarınız üzerinden ulaşabilmeniz de mümkün. Son derece pratik olan bu yöntemle ayrıca kampanya ve fırsatlar hakkında da bildirimler alabilirsiniz. Google Play Store ve App Store aracılığıyla uygulamayı indirebilirsiniz.

  • Media Markt'ın internet sitesi üzerinden sipariş takibi yapabilirsiniz. Sipariş takibi ekranına erişim sağlamak için TIKLAYINIZ.

  • Ayrıca Media Markt'ın internet sitesinde şikayet, talep, öneri ya da teşekkürlerinizi firmaya iletebilmeniz için bir iletişim formu da mevcut. Kategori, unvan, ad, soyad ve iletişim adresi gibi bilgilerinizi vererek mesajınızı aktarabildiğiniz bu iletişim formuna ulaşabilmek için TIKLAYINIZ.

  • Media Markt Genel Müdürlük ile iletişim sağlamak için şu e-mail adresini kullanabilirsiniz: mediamarktturkey@hs03.kep.tr

  • Media Markt Genel Müdürlük adresi ise şu şekildedir: Yeşilce, Eski Büyükdere Caddesi, No: 65, 34415 Kağıthane / İstanbul
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