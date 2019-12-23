Mynet Trend

MediaMarkt, Microsoft, Lenovo ve Intel teknoloji sevenleri için buluştu

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

MediaMarkt, tarafından düzenlenen panelde bir araya gelen Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Microsoft Türkiye, Intel ve lider teknoloji şirketi Lenovo; tüketicilere güvenli ve yüksek performanslı bilgisayarda doğru tercihin şifrelerini verdi.

MediaMarkt, Microsoft, Lenovo ve Intel teknoloji sevenleri için buluştu

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Microsoft Ortadoğu ve Afrika Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu, Intel META Perakende Satış Direktörü Ali Rıza Küçük ve Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu katıldı.

Panelin açılışında konuşan MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, günümüzde bilgisayarların gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı. “Bilgisayar artık hem bir zorunluluk hem de eğlence ve keyif aracı. Teknolojik dönüşümde doğru yerde olabilmek adına daha güçlü, güvenli, hızlı, estetik ve yüksek performanslı cihazlara yönelmek gerekiyor. Biz de bugün her biri kendi alanında uzman olan iş ortaklarımızla bunun yöntemlerini konuştuk” dedi. Gökyıldırm, MediaMarkt’ın, iş ortakları Microsoft, Intel ve Lenovo ile birlikte düzenlediği kampanyalarla en ileri işletim sistemini, en gelişmiş işlemciyi yine en güvenilir bilgisayar markalarından biri ile teknolojiseverlere sunduğunu sözlerine ekledi.

INTEL 20202'YENİLİKLERLE GİRECEK

Intel META Perakende Satış Direktörü Ali Rıza Küçük ise konuşmasında, 2020 yılında pek çok alanda yeniliklerle tüketicilerin karşısında olacaklarını söyledi. “Ülkemizin 2023 hedefleri arasında bulunan dijital dönüşüm ve teknolojik ilerleme adına, kodlama, programlama, verinin işlenmesi ve analiz edilmesi, 3 boyutlu tasarım, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi alanlarda üretici olabilmek; geleceği şekillendirmek adına çok önemli” diye konuşan Küçük, bilgisayarların bu alanda üretim yapabilmek için yegane araç olduğunu söyledi. Küçük, Intel olarak Türkiye’de, kodlama çalışmalarına desteği sürdüreceklerini ve Esport alanında gelişmeye devam edeceklerini ifade etti.

TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN TARAFTA YER ALMALIYIZ

Panelde konuşan Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, “Lenovo olarak özellikle kullanıcının tüketen tarafta değil, üreten tarafta olması için yatırımlar yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda özellikle çocukların teknolojiyi öğrenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. TEGV ile Diyarbakır Ergani’de ve İzmir Gümüşpala’da “Tasarım ve Beceri Atölyesi” adı verilen teknoloji sınıfları açtıklarını hatırlatan Hantaloğlu, 2020’de bu sınıfları artırmayı hedeflediklerini söyledi. Hantaloğlu, “Gençlere son teknolojiyi sunduğumuz oyun alanları yaratmayı da sürdürüyoruz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü iş birliğiyle Vodafone Park’ta açtığımız “Lenovo Game On” oyun alanında en son teknolojileri sunuyoruz. Oyun pazarı tüm dünyada hızla büyürken, ülkemizde oyun geliştiricilerin desteklenmesi yönündeki yatırımlar tüketen tarafta değil üreten tarafta olmamıza büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

MICROSOFT WINDOWS 10 KONUSUNDA FARKINDALIĞI ARTIRACAK

Microsoft Ortadoğu ve Afrika Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu da konuşmasında, Microsoft olarak, teknolojinin tüm alanlarda güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için çalıştıklarına dikkat çekerek, “Microsoft olarak misyonumuz bireylerin ve kurumların gücüne teknolojimizle güç katmak. Türkiye’de herkesin teknoloji ile beraber kendi potansiyelini keşfetmesi ve yetkinliklerini artırması temel hedefimiz. Teknolojiyi tüketiyoruz ama toplum olarak teknoloji ile bir şeyler üretme konusunda geride kalıyoruz. Bu da çok küçük yaşta eğitim ve bilgisayar kullanımı ile başlıyor. Türkiye’de internet kullanım oranı bugün yüzde 75, ancak yazılım ihracatımızın toplam ihracata oranı çok az. Genç nüfusumuz ve dinamik yapımızla teknolojiyi ne kadar erken yaşta iyi kullanırsak, o kadar hızlı fark yaratabileceğimize inanıyorum. Bilgisayar kullanımının artması ve yeni teknolojilerin yaygınlaşması için bu tip kampanyaları da birer araç, ülkemizin var olan potansiyelinin ortaya çıkması için önemli birer fırsat olarak görüyoruz.” dedi.

Yeni Sony Xperia modeli performans testinde ortaya çıktı

Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler
2019’un en iyi yabancı filmleri hangileri?2019’un en iyi yabancı filmleri hangileri?
Xiaomi; sıfır reklam, uygun fiyatlarXiaomi; sıfır reklam, uygun fiyatlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MediaMarkt microsoft lenovo ıntel

En Çok Okunan Trend Haberler

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

Saçları 1,80'lik 'Rapunzel' fenomen oldu!

Saçları 1,80'lik 'Rapunzel' fenomen oldu!

Kapkaççı, gazetecinin 'Neden yaptın' sorusuna ağlayarak bu yanıtı verdi

Kapkaççı, gazetecinin 'Neden yaptın' sorusuna ağlayarak bu yanıtı verdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

ASUS Zenbook PRO Duo İncelemesi | 2 ADET 4K EKRANI VAR!

ASUS Zenbook PRO Duo İncelemesi | 2 ADET 4K EKRANI VAR!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi

Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resident Evil 3, Çıkış Tarihi Açıklandı

Resident Evil 3, Çıkış Tarihi Açıklandı

Warcraft III: Reforged Çıkış Tarihi Açıklandı

Warcraft III: Reforged Çıkış Tarihi Açıklandı

World of Warcraft’ın Yeni Güncellemesi Visions of N’Zoth Çıkış Tarihi Açıklandı

World of Warcraft’ın Yeni Güncellemesi Visions of N’Zoth Çıkış Tarihi Açıklandı

WhatsApp artık internetinizi sömürmeyecek!

WhatsApp artık internetinizi sömürmeyecek!

iPhone 11 Pro’ya iPhone 11 Pro’dan daha çok benzeyen telefon DOOV X11 Pro tanıtıldı!

iPhone 11 Pro’ya iPhone 11 Pro’dan daha çok benzeyen telefon DOOV X11 Pro tanıtıldı!

Dikkat! Bu Android uygulamaları büyük tehlike saçıyor!

Dikkat! Bu Android uygulamaları büyük tehlike saçıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.