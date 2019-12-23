MediaMarkt, Microsoft, Lenovo ve Intel teknoloji sevenleri için buluştu

Panelin açılışında konuşan MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, günümüzde bilgisayarların gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı. “Bilgisayar artık hem bir zorunluluk hem de eğlence ve keyif aracı. Teknolojik dönüşümde doğru yerde olabilmek adına daha güçlü, güvenli, hızlı, estetik ve yüksek performanslı cihazlara yönelmek gerekiyor. Biz de bugün her biri kendi alanında uzman olan iş ortaklarımızla bunun yöntemlerini konuştuk” dedi. Gökyıldırm, MediaMarkt’ın, iş ortakları Microsoft, Intel ve Lenovo ile birlikte düzenlediği kampanyalarla en ileri işletim sistemini, en gelişmiş işlemciyi yine en güvenilir bilgisayar markalarından biri ile teknolojiseverlere sunduğunu sözlerine ekledi.

INTEL 20202'YENİLİKLERLE GİRECEK

Intel META Perakende Satış Direktörü Ali Rıza Küçük ise konuşmasında, 2020 yılında pek çok alanda yeniliklerle tüketicilerin karşısında olacaklarını söyledi. “Ülkemizin 2023 hedefleri arasında bulunan dijital dönüşüm ve teknolojik ilerleme adına, kodlama, programlama, verinin işlenmesi ve analiz edilmesi, 3 boyutlu tasarım, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi alanlarda üretici olabilmek; geleceği şekillendirmek adına çok önemli” diye konuşan Küçük, bilgisayarların bu alanda üretim yapabilmek için yegane araç olduğunu söyledi. Küçük, Intel olarak Türkiye’de, kodlama çalışmalarına desteği sürdüreceklerini ve Esport alanında gelişmeye devam edeceklerini ifade etti.

TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN TARAFTA YER ALMALIYIZ

Panelde konuşan Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, “Lenovo olarak özellikle kullanıcının tüketen tarafta değil, üreten tarafta olması için yatırımlar yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda özellikle çocukların teknolojiyi öğrenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. TEGV ile Diyarbakır Ergani’de ve İzmir Gümüşpala’da “Tasarım ve Beceri Atölyesi” adı verilen teknoloji sınıfları açtıklarını hatırlatan Hantaloğlu, 2020’de bu sınıfları artırmayı hedeflediklerini söyledi. Hantaloğlu, “Gençlere son teknolojiyi sunduğumuz oyun alanları yaratmayı da sürdürüyoruz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü iş birliğiyle Vodafone Park’ta açtığımız “Lenovo Game On” oyun alanında en son teknolojileri sunuyoruz. Oyun pazarı tüm dünyada hızla büyürken, ülkemizde oyun geliştiricilerin desteklenmesi yönündeki yatırımlar tüketen tarafta değil üreten tarafta olmamıza büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.