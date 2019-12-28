MediaTek Qualcomm’u geçmeyi başardı

Reno 3’ün giriş modeli AnTuTu testinden 337.669 puan alırken, Pro sürümü ise bu testten 320.822 puan almayı başarıyor. Standart modelin Pro modelden yüksek puan almasındaki en büyük etken ekran değil gibi görünüyor. MediaTek’in orta segment işlemcisi olan Dimensity 1000L’nin, Qualcomm’un SD 765G yonga setinden bir tık daha iyi performans sergileyeceği zaten biliniyordu.
OPPO Reno 3 Pro teknik özellikleri
- 6.5 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde AMOLED ekran
- Sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti(1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475 CPUs) S
- Adreno 620 GPU grafik birimi
- 8GB LPDDR4X RAM / 12GB LPDDR4X RAM
- 128GB / 256GB dahili depolama birimi
- Android 10 işletim sistemi
- 48 Megapiksel + 8 Megapiksel 116 derece ultra geniş açılı + 13 Megapiksel 5X hibrit zoom yapabilen lens + 2 Megapiksel mono arka kamera
- 32 Megapiksel ön kamera
- Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- Boyutlar: 159.4×72.4×7.7mm
- Ağırlık: 172g
- 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
- 30W VOOC 4.0 hızlı şarj destekli 4.020mAh kapasiteli batarya
Oppo Reno 3 teknik özellikleri
- 6.4 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde AMOLED ekran
- Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 1000 7nm yonga seti
- Mali-G77 MC9 GPU
- 8GB LPDDR4X RAM
- 128GB dahili depolama
- Android 10 işletim sistemi
- 64 Megapiksel + 8 Megapiksel 116 derecelik ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 2 Megapiksel makro arka kamera
- 32 Megapiksel ön kamera
- Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- Boyutlar: 160.3×74.3×7.96mm
- Ağırlık: 181g
- 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
- 430W VOOC 4.0 hızlı şarj destekli 4.025 mAh kapasiteli batarya
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