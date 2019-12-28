MediaTek Qualcomm’u geçmeyi başardı

Reno 3’ün giriş modeli AnTuTu testinden 337.669 puan alırken, Pro sürümü ise bu testten 320.822 puan almayı başarıyor. Standart modelin Pro modelden yüksek puan almasındaki en büyük etken ekran değil gibi görünüyor. MediaTek’in orta segment işlemcisi olan Dimensity 1000L’nin, Qualcomm’un SD 765G yonga setinden bir tık daha iyi performans sergileyeceği zaten biliniyordu.

OPPO Reno 3 Pro teknik özellikleri

6.5 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti(1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475 CPUs) S

Adreno 620 GPU grafik birimi

8GB LPDDR4X RAM / 12GB LPDDR4X RAM

128GB / 256GB dahili depolama birimi

Android 10 işletim sistemi

48 Megapiksel + 8 Megapiksel 116 derece ultra geniş açılı + 13 Megapiksel 5X hibrit zoom yapabilen lens + 2 Megapiksel mono arka kamera

32 Megapiksel ön kamera

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu

Boyutlar: 159.4×72.4×7.7mm

Ağırlık: 172g

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

30W VOOC 4.0 hızlı şarj destekli 4.020mAh kapasiteli batarya

Oppo Reno 3 teknik özellikleri



6.4 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 1000 7nm yonga seti

Mali-G77 MC9 GPU

8GB LPDDR4X RAM

128GB dahili depolama

Android 10 işletim sistemi

64 Megapiksel + 8 Megapiksel 116 derecelik ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 2 Megapiksel makro arka kamera

32 Megapiksel ön kamera

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu

Boyutlar: 160.3×74.3×7.96mm

Ağırlık: 181g

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

430W VOOC 4.0 hızlı şarj destekli 4.025 mAh kapasiteli batarya

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