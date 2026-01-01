Medyumun 2026 tahminleri arasında Türkiye'de var! Covid-19'u önceden bilmiş

Batı Londra’da yaşayan Aujula, psişik yeteneklerini 17 yaşında fark ettiğini, geçmiş yaşamlarına dair vizyonlar gördüğünü söyledi. Bu vizyonlarda Mısır kraliçesi, Himalayalar’da bir rahibe ve Çin’de bir terzi olduğunu öne süren Aujula, bu deneyimin hayatını tamamen değiştirdiğini belirtti.

Daha önce Covid-19, Black Lives Matter hareketi, yapay zekânın yükselişi ve bazı ünlü ayrılıklarını bildiğini iddia eden Aujula, 2026 için de çarpıcı öngörülerde bulundu. Medyuma göre, anevrizmaya benzer belirtiler gösteren gizemli bir hastalık gündeme gelecek, gençlerin öncülük ettiği protestolar artacak ve uzaylılar ile UFO’lara dair yeni açıklamalar yapılacak.

TÜRKİYE'DE KÖTÜ SENARYO

Aujula ayrıca Türkiye, Yunanistan, Pasifik ve Asya’da deprem ve volkanik hareketlilikte artış yaşanacağını, tehlikeli bir fırtına nedeniyle elektrik kesintileri olabileceğini savundu. Küresel çapta seyahat kısıtlamalarının da artacağını öne sürdü.

Eğlence dünyasıyla ilgili tahminlerinde ise Hollywood’un çok sayıda iftira davasıyla sarsılacağını, yapay zekâ ile üretilen film ve dizilerin ortaya çıkacağını ve Angelina Jolie’nin büyük bir geri dönüş yapacağını söyledi.

TRUMP'IN 'DÜŞÜŞÜ'

Siyasi alanda “sert yönetimlerin” yükseleceğini iddia eden Aujula, Trump’ı uçaktan inerken düşerken gördüğünü, bunun gerçek bir olay ya da sembolik bir “çöküş” olabileceğini ifade etti.

Harry ve Meghan cephesinde ise eski bir çalışanın sızıntısıyla büyük bir skandal yaşanacağını öne süren medyum, Meghan Markle’ın bu durum karşısında öfkeli olacağını iddia etti.

Aujula, kehanetlerinin rüyalar, semboller ve “iç sesi” aracılığıyla geldiğini belirterek, “Gördüklerim her zaman birebir değil, bazen sembolik oluyor” dedi.