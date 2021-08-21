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Megan Fox biseksüel olduğunu açıkladı

21.08.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç sevgilisi Machine Gun Kelly için 10 yıllık kocası Brian Austin Green’den boşanan Megan Fox, yaptığı bir açıklamayla biseksüel olduğunu dile getirdi.

Megan Fox biseksüel olduğunu açıkladı

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen ünlü oyuncu Megan Fox, biseksüel olduğunu söyledi. Fox, "Hemcinsime de aşık olabilirim" dedi. İşte Fox'un çarpıcı açıklamaları...

10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun babası Brian Austin Green'den geçtiğimiz yıl boşanan 35 yaşındaki Megan Fox, rapçi Machine Gun Kelly ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Transformers serisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Megan Fox, ABD'de bir radyo programına katıldı.

"HEMCİNSİME AŞIK OLABİLİRİM"

Fox, "Toplumun size karşı dayatmaları her dönem etkili olmuştur. Ancak ben bu dayatmalara karşı çıkıyorum. İlerleyen dönemde hemcinsime de aşık olabilirim" diyerek şaşırttı.

Biseksüel olduğunu söyleyen Fox, "Benim yaşantım kimseyi ilgilendirmez! Önemli olan kiminle mutlu ve huzurlu olduğunuzdur" ifadelerini kullandı.

"SEKS OYUNCAKLARINI KULLANIYORDUM"

Geçtiğimiz haftalarda ABD'de bir TV programına katılan Fox, 20'li yaşlarında seks oyuncaklarını kullandığını itiraf etmişti.

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Megan Fox, "Genç olduğum yıllarda arzularımı tatmin edebilmek için seks oyuncaklarını kullanıyordum. Özellikle stresli olduğum zamanlarda bu oyuncaklar benim sığındığım limanımdı" ifadelerini kullanmıştı.

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Brian Austin Green Megan Fox
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