Megan Fox, genç sevgilisiyle kaçamak yaptı: Bu masanın dili olsa da...

Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox, son aylarda yaptığı işlerden çok özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda biseksüel olduğunu açıklayan Megan Fox, müzisyen Machine Gun Kelly uğruna 10 yıllık kocası ve üç çocuğunun babası Brian Austin Green ile jet hızında boşanarak gündeme gelmişti.

KAÇAMAK YAPTIKLARI EVDEN PAYLAŞTI

Megan Fox, Midnight In The Switchgrass filminin çekimlerinde tanıştığı Machine Gun Kelly ile birlikte olmaya başladıktan sonra tarzını değiştirdi. Her giydiğiyle olay olan güzel isim, daha cesur paylaşımlar yapmaya başladı. Megan Fox, son Instagram paylaşımında yazdıklarıyla herkesi çok şaşırttı.

İnternet platformundan hafta sonu için ev kiralayan Megan Fox, hafta sonu genç sevgilisiyle kaçamak yaptı. Instagram’da 14 milyona yakın takipçisi olan Megan Fox, ayna selfie’si paylaştı. Megan Fox paylaşımını, “şu masanın dili olsa da konuşsa” notuyla paylaştı.