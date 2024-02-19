Megan Fox kendisini seks oyuncağına benzetmişti! Son halini görenler şaştı kaldı... Chucky benzetmesi

Transformers yıldızı, 37 yaşındaki oyuncu Megan Fox, Joe Manganiello ile birlikte ödül gecesini sundu.

Super Bowl'daki görünümünden sonra ortaya çıkan estetik cerrahi dedikoduları sonrasında Fox'u görenler şoke oldu.

Beyaz straplez bir elbise giyen pembe saçlı Megan Fox resmen tanınmaz haldeydi.

Bir X kullanıcısı, "Neden Megan şu anda Chucky'nin gelini gibi görünüyor," diye sordu, başka biri ise "Megan Fox bilerek Chucky'nin gelini gibi mi görünüyor?" yorumunda bulundu.

Megan Fox geçtiğimiz günlerde kendisini Japonya'dan gelen "çok pahalı silikon gerçek seks bebekleri"ne benzetmesiyle tepki çekmişti.





