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Megan Fox'tan şoke eden paylaşım! "Machine Gun Kelly ile seks yapmak için tulumu..."

16.05.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Megan Fox ile Machine Gun Kelly ilişkileriyle sık sık gündeme geliyor. Son olarak birbirlerinin kanını içtiklerini itiraf eden çiftten Megan Fox mavi tulumuyla bir paylaşım yaptı. Fox paylaşımında şoke eden bir detay paylaşınca ise tepki çekti.

Megan Fox'tan şoke eden paylaşım! "Machine Gun Kelly ile seks yapmak için tulumu..."

Brian Austin Green ile evliyken film setinde Machine Gun Kelly ile tanışan Megan Fox evliliğini noktalamıştı. Aşkı için evliliğini bitiren Fox ve Machine Gun Kelly kısa süre sonra ise nişanlandı. Fox geçtiğimiz günlerde de nişanlısıyla zaman zaman kontrollü bir şekilde birbirlerinin kanını içtiklerini açıklayarak olay oldu.

Megan Fox'un ilginç açıklamalarının önü arkası kesilmiyor. Megan Fox şoke eden bir paylaşım yaptı. Megan Fox ve Machine Gun Kelly cinsel ilişkilerinin önünü hiçbir şeyin geçemeyeceğini açıkladı.

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Ünlü oyuncu daha sonra mavi tulumuyla pozlarını paylaşıp ilginç bir detayı da anlattı. Fox tulumla seks yapabilsinler diye pahalı olan tasarımın bacak arasına delik açtırdığı bilgisini verdi.

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Fox'un bu açıklaması sosyal medyada tepki çekti.

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Megan Fox
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