Megastar Tarkan spor salonundan paylaştı! Pozlarına beğeni yağdı

Türkiye'nin en sevilen şarkıcılarından biri olan Megastar Tarkan şarkıları, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Spor salonundan pozlarını peş peşe takipçilerinin beğenisine sunan Tarkan gönderisine 'Spor şart. İyi pazarlar' notunu düştü.

Ünlü ismin pozlarına sosyal medyada; 'Hala yakışılı hala karizmatik', 'Hem sempatik hem yakışıklı', 'Her haliyle olay', 'Ben efsaneyim demelisin' gibi yorumlar yapıldı.

Tarkan Tevetoğlu ya da sahne adıyla Tarkan 17 Ekim 1972 yılında doğdu.

1990'ların başından itibaren Türk pop müziğinde yakaladığı devamlı liste ve satış başarılarıyla Türkiye'nin megastarı oldu.

Tarkan, 29 Nisan 2016'da Pınar Dilek ile evlendi.12 Temmuz 2018'de Liya adında bir kızı oldu.







