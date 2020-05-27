Meğer çok pratikmiş! Salça bu yöntemle küflenmiyor, ilk günkü gibi kalıyor...

Kavanozdaki salçanın üzerini tamamen örtecek kadar zeytinyağı dökerek hava ile temasını kesebilirsiniz. Bu yöntemi salçayı açtıktan sonra da kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Kullandıktan sonra kavanozda kalan salçanın üzerini düzleştirin, zeytinyağı dökün ve sonucu kendi gözlerinizle görün!

Salçaları kavanozlara koyduktan sonra tereyağı ile örterek hava almasını önleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle tereyağını eritin. Daha sonra kavanoza salçanın üzerine örtecek kadar tereyağını dökün. Tereyağı donarak salçanın üzerini tamamen kapatacak ve hava almasını önleyecektir.

Salça yaparken kullanacağınız malzemelerin tazeliğinden emin olmalısınız. Domates veya biberler bozulmak üzereyse ve yeteri kadar taze değilse yapacağınız salça uzun ömürlü olmaz.

Salçanın benzersiz lezzetini yemeklere katmak isterken küflenen kavanozlarla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız hem yapım hem de saklama aşamasında dikkatli olmalısınız. Açıklayacağımız birkaç önemli noktaya özen göstererek salçaları yıl boyunca güvenle saklayabilir, dilediğiniz her an yemekleri lezzetle buluşturabilirsiniz.

TUZ TAKVİYESİ

Eğer yaptığınız salçaların çabuk bozulduğunu düşünüyorsanız tarifteki tuz miktarını artırmayı deneyin.

Tuz tıpkı salamura ve turşuda olduğu gibi salçanın küflenmesini önleyecektir.

SARIMSAK MUCİZESİ

Hazırladığınız salça kavanozlarının içine birer diş sarımsak atarak bozulmalarını önleyebilirsiniz.

KÜÇÜK PORSİYONLAR

Salça açıldıktan sonra çabucak küflenebiliyor. Bunu önlemek için zeytinyağı kullanabilirsiniz. Fakat salçanın yapım aşamasında da önlem alabilirsiniz.

Salçaları küçük kavanozlarda muhafaza ederek hızlıca tüketebilirsiniz. Minik kavanozlara birkaç yemeklik salça koyarak her daim taze ürünler kullanabilirsiniz.

Salçayı buz kalıbında saklayabilirsiniz. Temiz ve kuru buz kalıplarının yuvalarına salça koyun ve o şekilde dondurun. Kullanacağınız zaman ihtiyacınız olan miktarı alın ve kalanları yeniden buzluğa kaldırın.

TEMİZ KAŞIK KULLANIN

Kavanozdan salça alırken kuru ve temiz bir kaşık kullanmaya özen gösterin.

Başka bir yiyecekle temas eden kaşıklar, salça üzerine yiyecek artıkları bırakır ve bu da küflenmeye sebep olur.

KURU VE SERİN YERDE SAKLAYIN

Salça kavanozlarını depoladığınız alanın ışık almayan, kuru ve serin bir yer olması önemli.

Bunun için kiler, çok kullanılmayan ve karanlık kalan mutfak dolabı gibi depolama alanlarını kullanabilirsiniz.

PEKİ, MARKETTEN ALINAN SALÇALAR?

Salça alırken son kullanma tarihine, saklama koşullarına dikkat edin.

Konserve şeklindeki salçaları alırken deforme olmamış, düzgün ve hasarsız kutuları tercih edin.



