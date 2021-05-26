Meğer çözümü çok basitmiş! Tabakların üzerindeki çizikleri bu yöntemle ortadan kaldırabilirsiniz

Gün içinde defalarca kez kullandığımız tabaklarımız misafirlerimize, ailemize ve sevdiklerimize şık sofralar hazırlarken en büyük destekçimiz oluyor. Eğer tabaklarımızın üzerinde çizikler oluşmuşsa şık sofralarımıza gölge düşüyor ve artık o tabakları kullanmak istemiyoruz. Peki, gidip hemen yeni tabak takımı mı almamız gerekiyor? Tabii ki hayır! Tabakların üzerinde oluşan çiziklerin birkaç sebebi var. Bu sebeplere odaklanarak çiziklerin oluşmasına engel olabilirsiniz. Ancak "Çiziklere engel olamadık!" diyorsanız zamanla tabakların üzerinde oluşan çizikleri gidermek için birkaç yöntemimiz de var.

TABAKLARIN ÜZERİ NEDEN ÇİZİK OLUR?

l Temizlik teli çiziklerin baş düşmanı. Eğer tabaklarınızı elde yıkarken veya makineye yerleştirmeden telle temizliyorsanız tabaklarınız çizik içinde kalabilir.

l Makinede kullandığınız kalitesi düşük bulaşık tabletleri veya toz deterjanlar da tabalarınızı çizebilir. Çünkü bu maddelerin bazılarında sert ve kolay erimeyen tanecikler bulunur. O nedenle tabaklarınızda, bardaklarınızda, kaşık ve çatallarınızda çizik oluşturmayacak tablet ve toz deterjanları kullanmaya özen göstermelisiniz.

l Sofrada tabakların üzerindeki yemekleri bıçak yardımıyla keserken tabaklarımız çizik içinde kalabiliyor. Bu da en doğal olanı diye düşünüyoruz.