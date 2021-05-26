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Meğer çözümü çok basitmiş! Tabakların üzerindeki çizikleri bu yöntemle ortadan kaldırabilirsiniz

Fatih icerikmatik Fatih icerikmatik
26.05.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özenle seçtiğimiz, satın aldığımız, severek kullandığımız ve sofralarımızı süsleyen tabaklarımız zamanla çizik içinde kalabiliyor. Tabaklarımızdaki çizikler sofralarımızın şıklığına gölge düşürdüğü için bizi bir hayli üzüyor. Peki, zamanla tabakların üzerinde oluşan çizikler nasıl geçer? İşte tabaklarınız için şahane yöntemler...

Meğer çözümü çok basitmiş! Tabakların üzerindeki çizikleri bu yöntemle ortadan kaldırabilirsiniz

Gün içinde defalarca kez kullandığımız tabaklarımız misafirlerimize, ailemize ve sevdiklerimize şık sofralar hazırlarken en büyük destekçimiz oluyor. Eğer tabaklarımızın üzerinde çizikler oluşmuşsa şık sofralarımıza gölge düşüyor ve artık o tabakları kullanmak istemiyoruz. Peki, gidip hemen yeni tabak takımı mı almamız gerekiyor? Tabii ki hayır! Tabakların üzerinde oluşan çiziklerin birkaç sebebi var. Bu sebeplere odaklanarak çiziklerin oluşmasına engel olabilirsiniz. Ancak "Çiziklere engel olamadık!" diyorsanız zamanla tabakların üzerinde oluşan çizikleri gidermek için birkaç yöntemimiz de var.

TABAKLARIN ÜZERİ NEDEN ÇİZİK OLUR?

l Temizlik teli çiziklerin baş düşmanı. Eğer tabaklarınızı elde yıkarken veya makineye yerleştirmeden telle temizliyorsanız tabaklarınız çizik içinde kalabilir.
l Makinede kullandığınız kalitesi düşük bulaşık tabletleri veya toz deterjanlar da tabalarınızı çizebilir. Çünkü bu maddelerin bazılarında sert ve kolay erimeyen tanecikler bulunur. O nedenle tabaklarınızda, bardaklarınızda, kaşık ve çatallarınızda çizik oluşturmayacak tablet ve toz deterjanları kullanmaya özen göstermelisiniz.
l Sofrada tabakların üzerindeki yemekleri bıçak yardımıyla keserken tabaklarımız çizik içinde kalabiliyor. Bu da en doğal olanı diye düşünüyoruz.

TABAKLARIN ÜZERİNDE OLUŞAN ÇİZİKLER NASIL GEÇER?

Yemeklerimizde, temizlikte ve pratik bilgilerde sıklıkla kullandığımız karbonat; tabaklarımızdaki çizikleri giderirken de en yakın dostumuz oluyor. "Nasıl yani?" diye soruyorsanız, hemen malzeme listesini açıklayarak anlatmaya başlayalım.

MALZEMELER

  • Tabağın büyüklüğüne göre birkaç tatlı kaşığı karbonat
  • Yarım limon
  • Bir adet çizilmiş tabak

Yapılması Gerekenler

  • Öncelikle karbonatı tabağınızın her yerine iyice dökün. Burada elinizi korkak alıştırmayın. Çünkü karbonatın tabağınızın her yerini kaplaması gerekiyor.
  • Yarım limonu alarak tabağınızı ovmaya başlayın. Karbonat limon suyuyla ıslanır ve çiziklerinizi tedavi etmeye başlar.
  • Birkaç dakika ovduktan sonra limonu bırakarak tabağınızı yıkayın.
  • Kurulama işleminden sonra tabağınızdaki mucizeyi kontrol edin. Gördüğünüze inanamayacaksınız.
  • Tabağınız artık ilk günkü haline geldi. Özenle ve severek kullanabilirsiniz.
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