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Meğer fast food zincirlerindeki çıtır çıtır patatesin sırrı buymuş! İşte o tarif...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Hiç fast food restoranlarında yediğiniz patatesin evde yaptığınıza kıyasla neden daha lezzetli ve çıtır çıtır olduğunu düşündünüz mü? Yemekten usanmayacağımız bu lezzeti yapmak, sadece fast food zincirlerinin bildiği bir sır değil. Aksine altın sarısı ve çıtır patates yapmak sandığınızdan çok daha kolay. İşte sır gibi saklanan fast food zincirlerindeki gibi mükemmel patates kızartmasının tarifi…

Meğer fast food zincirlerindeki çıtır çıtır patatesin sırrı buymuş! İşte o tarif...

Pratikliği ve lezzeti ile ketçap ve mayonezin en çok yakıştığı patates kızartmasının gönlümüzdeki yeri çoğumuz için çok başkadır. Her ne kadar evde yaptığımız patatesin tadı bir başka olsa da aklımız fast food zincirlerinde yediğimiz patateslerde kalır. İşte rengiyle ve lezzetiyle bağımlılık yapan patatesin sır gibi saklanan o tarifi…

MALZEMELER

1 kg patates
1 adet maden suyu
1 yemek kaşığı sirke
1 çay kaşığı tuz

KIZARTMAK İÇİN

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Tabii ki çıtır çıtır patates kızartması hazırlayabilmek için öncelikle işe kızartmada kullanacağınız en uygun patatesi seçerek başlayın.

Yeşil olmayan ve sert altın renginde olan sarı patates ve Afyon russet olarak bilinen patatesler, en ideal patateslerdir.
Uygun patatesleri seçtikten sonra patatesleri soyun ve özenle incecik dilimleyin.

Patatesleri doğramaya başladığınızda hafif yumuşamaya ve içerisindeki nişastayı kaybetmeye başladığını göreceksiniz. Nişastası giden patates kızartıldığında bütün kıtırlığını kaybeder. Bu durumun önüne geçmek için doğradığınız patatesleri buz gibi soğuk suyun içine atın ve içerisine birkaç damla sirke damlatın.

Patatesleri bu suda yarım saat kadar bekletin. Patateslerin sertleşmeye başladığını göreceksiniz.

Ardından patatesleri bol su ile yıkayın ve maden suyunun içerisine koyun. Birkaç dakika maden suyunda beklettiğiniz patatesleri temiz bir bez yardımıyla iyice kurulayın.

Yağınızı kızarttıktan sonra patatesleri yağın içerisine atın ve patatesleri tavada 5 dakikadan fazla tutmayın.

Rengi dönen patatesleri tavadan alın ve yağını süzdürüp soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra yağı yeniden iyice kızdırın ve patatesleri tekrar yağın içerisine atarak 6-7 dakika daha kızartmaya devam edin.

Ayrıca tavanın içerisine un serperek aradığınız o lezzeti siz de yakalayabilirsiniz.

Patatesleri ayçiçeği yağı yerine geç yanan fındık yağında da kızartabilirsiniz.

Çıtır çıtır ve altın sarısı kızarmış patatesler hazır. Afiyet olsun…

Tüm bu işlemler ile istediğiniz lezzete ulaşabileceğiniz gibi hem pratik hem de fast food zincirlerinin yaptığı lezzetli patatesin sırrı olan dondurulmuş patatesi de deneyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken; dilimlediğiniz incecik patatesleri tuzlu suda haşlayın ve havlu peçeteyle kurulayın. Ardından kilitli poşetin içerisine koyarak derin dondurucuya atın. Dondurma işlemini siz de evde deneyerek sağlıklı bir şekilde tüketebilir ve zamandan kazanabilirsiniz.

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