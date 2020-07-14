Meğer fast food zincirlerindeki çıtır çıtır patatesin sırrı buymuş! İşte o tarif...

Pratikliği ve lezzeti ile ketçap ve mayonezin en çok yakıştığı patates kızartmasının gönlümüzdeki yeri çoğumuz için çok başkadır. Her ne kadar evde yaptığımız patatesin tadı bir başka olsa da aklımız fast food zincirlerinde yediğimiz patateslerde kalır. İşte rengiyle ve lezzetiyle bağımlılık yapan patatesin sır gibi saklanan o tarifi…

MALZEMELER

1 kg patates

1 adet maden suyu

1 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

KIZARTMAK İÇİN

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Tabii ki çıtır çıtır patates kızartması hazırlayabilmek için öncelikle işe kızartmada kullanacağınız en uygun patatesi seçerek başlayın.

Yeşil olmayan ve sert altın renginde olan sarı patates ve Afyon russet olarak bilinen patatesler, en ideal patateslerdir.

Uygun patatesleri seçtikten sonra patatesleri soyun ve özenle incecik dilimleyin.

Patatesleri doğramaya başladığınızda hafif yumuşamaya ve içerisindeki nişastayı kaybetmeye başladığını göreceksiniz. Nişastası giden patates kızartıldığında bütün kıtırlığını kaybeder. Bu durumun önüne geçmek için doğradığınız patatesleri buz gibi soğuk suyun içine atın ve içerisine birkaç damla sirke damlatın.