Meğer hamburgercilerin patatesleri bu yüzden çıtır çıtır oluyormuş! İşte o yöntem

Köftenin en mükemmel yareni, ketçap ve mayoneze bandırıldığında kimsenin hayır diyemediği patates kızartmasını daha çıtır hale getirmeniz aslında çok kolay. Hem doyurucu hem de besleyici olan patatesi çıtır hale getirmek sadece fast food restoranlarına özgü bir sır değil. Altın sarısı ve çıtır çıtır patates kızartmak sanıldığının aksine daha az uğraştırıcıdır. Peki, patates kızartması nasıl yapılır?Çıtır çıtır patates kızartması nasıl yapılır? Patates nasıl çıtır kızarır? İşte, çıtır patates yapmanın püf noktaları…

EVDE ÇITIR PATATES KIZARTMASI YAPMANIN İPUÇLARI NELERDİR?

Çıtır patates kızartması için ilk adımda patates seçimi önemlidir. Taze, yeşermemiş, yumuşak olmayan patatesleri seçerek işe başlayabilirsiniz.

Patatesleri doğradıktan sonra çıtır olabilmesi için mümkün olduğunca nişastalarını salmalarını beklemelisiniz. Nişastalarını salması için patatesleri soğuk suyun içine atabilirsiniz. Aynı zamanda suyun soğukluğunu arttırmak için buz ve birkaç damla sirke ile destekleyebilirsiniz.

Daha çıtır patatesler için diğer bir yöntem ise; soda ve tuzdur. Patatesleri doğradıktan sonra maden suyu ve tuz karışımın içine atarak 30 dakika bekletin. Bu süre içerisinde patateslerin sertleşmeye başladığını görebilirsiniz.