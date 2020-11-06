YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Meğer hepimiz yanlış yiyormuşuz! Baklavayı ters çevirerek...

Meğer hepimiz yanlış yiyormuşuz! Baklavayı ters çevirerek...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 06.11.2020 07:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meğer hepimiz yanlış yiyormuşuz! Baklavayı ters çevirerek...

Ne yediğinizin ve ne kadar yediğinizin farkında olmak, sağlıklı bir beslenme alışkanlığı için önemlidir. Peki, bütün bunların yanında her gün yediğiniz bazı yiyecekleri daha kolay yemenin ve tadına daha iyi varmanın teknik açıdan bazı pratik yolları olduğunu biliyor muydunuz?

Günlük hayatta beslenirken yediklerimizin miktar açısından yeterli ve elbette ki besleyici olmasına odaklanırız genellikle ama bazı besinler var ki onları yemek de ayrı bir maharet ister. Nasıl bazı besinlerin özel pişirme yöntemleriyle pişirilmesi gerekiyorsa bazılarının da özel bir yeme şekli var. Hadi gelin göz atalım.

HAMBURGERİ HİÇ BU ŞEKİLDE YEDİNİZ Mİ?

Bol malzemeli bir hamburgeri yemek ustalık ister. Daha ikinci ısırıkta ellerinize erimiş peynir ya da mayonez bulaşmadan, marulları dökülmeden hamburger yemenin bir yolu var mı peki? Evet var.

İki elinizin başparmakları ve serçe parmaklarınızla hamburgerinizin alt kısmını tutarken kalan üç parmağınızla da üstten kavrıyorsunuz ve ısırıyorsunuz. İşte bu kadar! Hamburgerinizi dikkatlice ters çevirip tutarak da yiyebilirsiniz, alttaki ekmeği daha kalın olacağından tutmanız da kolaylaşacaktır.

KARİDES YEMENİN SIRLARI

Karidesi yerken bıçak ve çatala ihtiyacınız yoktur, tamamen elle yiyebilirsiniz. Bütün bir ızgara karidesi yemek için baş kısmını elinizle döndürün ve içinden çıkan beyaz etli kısmını hemen ağzınıza atın. Kalan kabuk kısmını da yine elinizle soyun ve yemeye devam edin. Karides kokteylini yemek nispeten daha kolay çünkü zaten kabukları temizlenmiştir, kuyruğunu tutup kalan kısmını ağzınıza götürmeniz yeterli.

LEZZET PATLAMASI İÇİN BAKLAVAYI ALTÜST EDİN

Öncelikle lezzetini ölçmek için çatalınızı baklava dilimine batırın, çatalınız baklavanın incecik açılmış katmanlarından geçerken çıtır çıtır bir ses çıkarmalı. Çıkarmıyorsa o baklavayı yemeyin bile. Çıtırtı testini geçen baklava dilimini elinizle tutup tam ters çevirin ve ağzınıza götürün. Önce baklavanın şerbetini ağzınızda hissedeceksiniz ardından o muhteşem lezzetini.

MUZU HEP TERSTEN SOYUYORMUŞUZ

Muzu yemek çok kolay ve zevklidir ama acaba soymak göründüğü kadar kolay değil mi? O zaman sap kısmını görmezden gelin. Muzunuzu baş aşağı çevirin ve diğer ucunu iki elinizin baş ve işaret parmakları arasında sıkıştırın, kabukların ne kadar kolay ayrıldığına siz de şaşıracaksınız. Bu soyma şekli, meyvenin sonundaki muz çiçeğinin kalıntısı olan siyah tohum benzeri kütleyi de atmayı kolaylaştırır.

PİZZAYI DOĞRU YEME KURALI

Pizzanızı elle yemeyi seviyorsanız, onu yemenin de bazı teknik ve kuralları var. Öncelikle pizza dilimlerinin küçük olmasına dikkat edin, alacağınız bir dilimi hafifçe U şeklinde katlayın ve dilimin sivri ucundan bir ısırık alın. Sosu ve üzerindeki malzemeler dökülmeden yemek bu kadar kolay. Ama elbette çatal ve bıçak kullanmak da diğer seçenek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Yumurtanın haşlarken çatlamaması için en etkili yöntemYumurtanın haşlarken çatlamaması için en etkili yöntem
MasterChef jürisi Somer Şef'in özel lezzeti!MasterChef jürisi Somer Şef'in özel lezzeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'

Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'

Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek

Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek

Bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak: Tepside patates mantısı

Bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak: Tepside patates mantısı

Yumurtanın haşlarken çatlamaması için en etkili yöntem

Yumurtanın haşlarken çatlamaması için en etkili yöntem

Bu mantı kilo aldırmıyor!

Bu mantı kilo aldırmıyor!

MasterChef'e damga vuran lezzet: Ballı hardallı tavuk

MasterChef'e damga vuran lezzet: Ballı hardallı tavuk

İlginizi Çekebilir

Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz

Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz

Sütte levrek nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Diğer Haberler

Lezzeti tescillendi: Etler közde pişiriliyor! Yanında kuru soğan olmazsa olmazı...

Lezzeti tescillendi: Etler közde pişiriliyor! Yanında kuru soğan olmazsa olmazı...

Sadece ramazandan ramaza değil her zaman tüketin! İçinde neler neler var

Sadece ramazandan ramaza değil her zaman tüketin! İçinde neler neler var

Yumurtanın haşlarken çatlamaması için en etkili yöntem

Yumurtanın haşlarken çatlamaması için en etkili yöntem

Kakule nedir? Kakulenin faydaları neler?

Hindistan'tan mucize bitki!

Adıyla şaşırtıyor! Bileydin meyvesinin faydaları ilaç gibi etkili

Faydasını bir "Bileydin!" Adıyla şaşırtıyor, toplanmayı bekliyor

Alıç nedir? Alıçın faydaları neler? - Alıçın yararları

Alıç nedir? Alıçın faydaları neler? - Alıçın yararları

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.