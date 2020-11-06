Meğer hepimiz yanlış yiyormuşuz! Baklavayı ters çevirerek...

Günlük hayatta beslenirken yediklerimizin miktar açısından yeterli ve elbette ki besleyici olmasına odaklanırız genellikle ama bazı besinler var ki onları yemek de ayrı bir maharet ister. Nasıl bazı besinlerin özel pişirme yöntemleriyle pişirilmesi gerekiyorsa bazılarının da özel bir yeme şekli var. Hadi gelin göz atalım.
Bol malzemeli bir hamburgeri yemek ustalık ister. Daha ikinci ısırıkta ellerinize erimiş peynir ya da mayonez bulaşmadan, marulları dökülmeden hamburger yemenin bir yolu var mı peki? Evet var.
İki elinizin başparmakları ve serçe parmaklarınızla hamburgerinizin alt kısmını tutarken kalan üç parmağınızla da üstten kavrıyorsunuz ve ısırıyorsunuz. İşte bu kadar! Hamburgerinizi dikkatlice ters çevirip tutarak da yiyebilirsiniz, alttaki ekmeği daha kalın olacağından tutmanız da kolaylaşacaktır.
Karidesi yerken bıçak ve çatala ihtiyacınız yoktur, tamamen elle yiyebilirsiniz. Bütün bir ızgara karidesi yemek için baş kısmını elinizle döndürün ve içinden çıkan beyaz etli kısmını hemen ağzınıza atın. Kalan kabuk kısmını da yine elinizle soyun ve yemeye devam edin. Karides kokteylini yemek nispeten daha kolay çünkü zaten kabukları temizlenmiştir, kuyruğunu tutup kalan kısmını ağzınıza götürmeniz yeterli.
Öncelikle lezzetini ölçmek için çatalınızı baklava dilimine batırın, çatalınız baklavanın incecik açılmış katmanlarından geçerken çıtır çıtır bir ses çıkarmalı. Çıkarmıyorsa o baklavayı yemeyin bile. Çıtırtı testini geçen baklava dilimini elinizle tutup tam ters çevirin ve ağzınıza götürün. Önce baklavanın şerbetini ağzınızda hissedeceksiniz ardından o muhteşem lezzetini.
Muzu yemek çok kolay ve zevklidir ama acaba soymak göründüğü kadar kolay değil mi? O zaman sap kısmını görmezden gelin. Muzunuzu baş aşağı çevirin ve diğer ucunu iki elinizin baş ve işaret parmakları arasında sıkıştırın, kabukların ne kadar kolay ayrıldığına siz de şaşıracaksınız. Bu soyma şekli, meyvenin sonundaki muz çiçeğinin kalıntısı olan siyah tohum benzeri kütleyi de atmayı kolaylaştırır.
Pizzanızı elle yemeyi seviyorsanız, onu yemenin de bazı teknik ve kuralları var. Öncelikle pizza dilimlerinin küçük olmasına dikkat edin, alacağınız bir dilimi hafifçe U şeklinde katlayın ve dilimin sivri ucundan bir ısırık alın. Sosu ve üzerindeki malzemeler dökülmeden yemek bu kadar kolay. Ama elbette çatal ve bıçak kullanmak da diğer seçenek.
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