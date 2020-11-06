Meğer hepimiz yanlış yiyormuşuz! Baklavayı ters çevirerek...

Günlük hayatta beslenirken yediklerimizin miktar açısından yeterli ve elbette ki besleyici olmasına odaklanırız genellikle ama bazı besinler var ki onları yemek de ayrı bir maharet ister. Nasıl bazı besinlerin özel pişirme yöntemleriyle pişirilmesi gerekiyorsa bazılarının da özel bir yeme şekli var. Hadi gelin göz atalım.

HAMBURGERİ HİÇ BU ŞEKİLDE YEDİNİZ Mİ?

Bol malzemeli bir hamburgeri yemek ustalık ister. Daha ikinci ısırıkta ellerinize erimiş peynir ya da mayonez bulaşmadan, marulları dökülmeden hamburger yemenin bir yolu var mı peki? Evet var.

İki elinizin başparmakları ve serçe parmaklarınızla hamburgerinizin alt kısmını tutarken kalan üç parmağınızla da üstten kavrıyorsunuz ve ısırıyorsunuz. İşte bu kadar! Hamburgerinizi dikkatlice ters çevirip tutarak da yiyebilirsiniz, alttaki ekmeği daha kalın olacağından tutmanız da kolaylaşacaktır.

KARİDES YEMENİN SIRLARI

Karidesi yerken bıçak ve çatala ihtiyacınız yoktur, tamamen elle yiyebilirsiniz. Bütün bir ızgara karidesi yemek için baş kısmını elinizle döndürün ve içinden çıkan beyaz etli kısmını hemen ağzınıza atın. Kalan kabuk kısmını da yine elinizle soyun ve yemeye devam edin. Karides kokteylini yemek nispeten daha kolay çünkü zaten kabukları temizlenmiştir, kuyruğunu tutup kalan kısmını ağzınıza götürmeniz yeterli.