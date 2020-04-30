Meğer o yüzden yağ çekiyormuş! İşte yağ çekmeyen pişi tarifi...

Kimsenin hayır diyemediği çıtır çıtır pişiler kahvaltıda nasıl da güzel gider. Peynir, zeytin, reçel, bal gibi her kahvaltılık yanına çok yakışır. Sofraya koyduğunuz anda herkesi mutlu eder. Yağ çekmeyen pişiler hazırlamak aslında çok kolay. Sadece maya yerine mutfaktaki başka malzemelerden yardım almanız gerekiyor o kadar. Daha önce deneyip de hüsrana uğradıysanız bu tarifi denemeden geçmeyin. Mis gibi pofuduk pişiler için mutfağa girmeye hazır mısınız? Bu tarif sık sık yaptıklarınız arasına girmekte son derece iddialı! Hadi gelin hep birlikte maya kullanmadan nasıl kabarmasını sağlayacağımızı ve yağ çekmesini engelleyebileceğimizi keşfedelim.

Çabucak yapabileceğiniz çok kolay bir pişi tarifi geliyor!

MALZEMELER:

3,5 - 4 su bardağı un

1/2 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı soda

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

KIZARTMAK İÇİN:

2 su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

Un dışındaki diğer tüm malzemeleri bir kapta iyice karıştırın.

Çırptığınız karışımın üzerine yavaş yavaş un ekleyin ve yoğurmaya başlayın.

Elinize yapışmayan homojen bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

Tezgahınızı hafifçe unlayarak hamurunuzu tezgaha alın.

Hamurunuzu birkaç bezeye ayırın ve orta kalınlıkta açın.

Dilediğiniz gibi şekil verin. İster kare kare kesin, isterseniz bir bardak yardımıyla yuvarlak olarak kesin veya başka bir şekil verin.

Sıvı yağı bir tavaya alın ve iyice kızdırın.

Şekil verdiğiniz hamur parçalarını kızgın yağa atarak pişirin.

Pişileriniz kızardığında tavadan alarak kağıt havlu serdiğiniz bir tabağa yerleştirin. Böylece üzerindeki fazla yağından da arındırmış olursunuz.

İçindeki kabartma tozu ve karbonat pişilerinizin iyice kabarmasını sağlar. Soda sayesinde de çıtır çıtır kızarır ve hiç yağ çekmez.

Hamurunuzu sadece bir 10 dakika bekletirseniz biraz daha yumuşak ve kabarık olduğunu görebilirsiniz. Tavadaki yağın iyice kızmış olmasına çok dikkat edin. Eğer kızgın yağda pişirmezseniz muhtemelen hamur yağ çekecektir. Fakat kızgın yağa attığınızda asla yağ çekmez. Yanında peynir ve zeytin gibi tuzlu malzemeler çok yakışır. Ancak dilerseniz reçel, bal gibi tatlılarla da afiyetle tüketebilirsiniz. Hatta üzerine pudra şekeri serperek yediğinizde de çok lezzetli oluyor. Pişi yapmayı hiç bilmiyor olsanız bile bu tarifle çok kolay bir şekilde muhteşem pişiler yapabilirsiniz. Şimdiden elinize sağlık!

