YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Meğer o yüzden yağ çekiyormuş! İşte yağ çekmeyen pişi tarifi...

Meğer o yüzden yağ çekiyormuş! İşte yağ çekmeyen pişi tarifi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pişi hamurunu mayalandırarak yaparsanız elbette ki harika bir şekilde balon gibi kabarır. Ancak; "Ben hemen hazırlayabilmek istiyorum. Hele ki kahvaltı için yapacaksam hiç beklemek istemiyorum." diyorsanız bu tarif sizin için! Bu tarifte maya yok, bekleme süresi yok. Onun yerine karbonat ve soda sayesinde puf puf kabarıyor ve asla yağ çekmiyor.

Meğer o yüzden yağ çekiyormuş! İşte yağ çekmeyen pişi tarifi...

Kimsenin hayır diyemediği çıtır çıtır pişiler kahvaltıda nasıl da güzel gider. Peynir, zeytin, reçel, bal gibi her kahvaltılık yanına çok yakışır. Sofraya koyduğunuz anda herkesi mutlu eder. Yağ çekmeyen pişiler hazırlamak aslında çok kolay. Sadece maya yerine mutfaktaki başka malzemelerden yardım almanız gerekiyor o kadar. Daha önce deneyip de hüsrana uğradıysanız bu tarifi denemeden geçmeyin. Mis gibi pofuduk pişiler için mutfağa girmeye hazır mısınız? Bu tarif sık sık yaptıklarınız arasına girmekte son derece iddialı! Hadi gelin hep birlikte maya kullanmadan nasıl kabarmasını sağlayacağımızı ve yağ çekmesini engelleyebileceğimizi keşfedelim.

Çabucak yapabileceğiniz çok kolay bir pişi tarifi geliyor!

MALZEMELER:

3,5 - 4 su bardağı un
1/2 su bardağı yoğurt
1/2 su bardağı soda
1 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz

KIZARTMAK İÇİN:
2 su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI
Un dışındaki diğer tüm malzemeleri bir kapta iyice karıştırın.
Çırptığınız karışımın üzerine yavaş yavaş un ekleyin ve yoğurmaya başlayın.
Elinize yapışmayan homojen bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.
Tezgahınızı hafifçe unlayarak hamurunuzu tezgaha alın.
Hamurunuzu birkaç bezeye ayırın ve orta kalınlıkta açın.
Dilediğiniz gibi şekil verin. İster kare kare kesin, isterseniz bir bardak yardımıyla yuvarlak olarak kesin veya başka bir şekil verin.
Sıvı yağı bir tavaya alın ve iyice kızdırın.
Şekil verdiğiniz hamur parçalarını kızgın yağa atarak pişirin.
Pişileriniz kızardığında tavadan alarak kağıt havlu serdiğiniz bir tabağa yerleştirin. Böylece üzerindeki fazla yağından da arındırmış olursunuz.
İçindeki kabartma tozu ve karbonat pişilerinizin iyice kabarmasını sağlar. Soda sayesinde de çıtır çıtır kızarır ve hiç yağ çekmez.
Hamurunuzu sadece bir 10 dakika bekletirseniz biraz daha yumuşak ve kabarık olduğunu görebilirsiniz. Tavadaki yağın iyice kızmış olmasına çok dikkat edin. Eğer kızgın yağda pişirmezseniz muhtemelen hamur yağ çekecektir. Fakat kızgın yağa attığınızda asla yağ çekmez. Yanında peynir ve zeytin gibi tuzlu malzemeler çok yakışır. Ancak dilerseniz reçel, bal gibi tatlılarla da afiyetle tüketebilirsiniz. Hatta üzerine pudra şekeri serperek yediğinizde de çok lezzetli oluyor. Pişi yapmayı hiç bilmiyor olsanız bile bu tarifle çok kolay bir şekilde muhteşem pişiler yapabilirsiniz. Şimdiden elinize sağlık!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Balkanlardan gelen lezzet dalgası: CevapciciBalkanlardan gelen lezzet dalgası: Cevapcici
Soğuk havalara birebir yoğurt çorbasıSoğuk havalara birebir yoğurt çorbası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı sağlık durumunu açıkladı

Ünlü sanatçı sağlık durumunu açıkladı

Evrim'den Acun'u şaşırtan sözler!

Evrim'den Acun'u şaşırtan sözler!

Oğlunu paylaştı; sosyal medyayı salladı

Oğlunu paylaştı; sosyal medyayı salladı

Survivor'da MasterChef sürprizi! Acun'dan ilginç karar

Survivor'da MasterChef sürprizi! Acun'dan ilginç karar

Merve Özbey'i kızdıran olay! İfşa etti!

Merve Özbey'i kızdıran olay! İfşa etti!

Talep yağıyor! Tok tuttuğu için sahurda yeniyor

Talep yağıyor! Tok tuttuğu için sahurda yeniyor

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balkanlardan gelen lezzet dalgası: Cevapcici tarifi

Balkanlardan gelen lezzet dalgası: Cevapcici

Hafif ve besleyici: Havuç pilavı tarifi

Tadına bakan herkes tarifini soruyor!

Pancarlı humus tarifi

Pancarlı humus tarifi

Kahvaltının vazgeçilmezi: Menemen tarifi

Kahvaltının vazgeçilmezi: Menemen tarifi

Rus salatası tarifi

Rus salatası tarifi

Bayat ekmek pizzası tarifi

İsraf olmasın: Bayat ekmekten pizza yapımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.