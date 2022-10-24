Meghan Markle'ın arabada oral seks yaptığı sahne viral oldu

Prens Harry ile evlendikten sonra İngiiz kraliyeti ile bağlarını koparan ve yeniden memleketi ABD'ye taşınan Meghan Markle, tüm dünyanın dikkatini üstüne çekmeye devam ediyor.



Meghan Markle, geçen günlerde geçmişte yer aldığı bir yarışma programından "objeleştirildiği" için ayrıldığını söylemiş ve devamında "aptal ama çekici kadın" rollerini reddettiğini ifade etmişti.



Markle'ın bu olaydan sonra çekilen bir filmde oral seks sahnesinde oynadığının ortaya çıkması tepki topladı.



Sussex Düşesi, yakın zamanda yayımlamaya başladığı Archetypes podcast'inin son bölümünde 2006'da yer aldığı Deal or No Deal yarışma programındaki deneyiminden bahsetmişti.



Yarışmacıların rastgele kutular seçerek büyük ödüle ulaşmaya çalıştığı programda Markle, kutuları tutan ve fizikleriyle öne çıkan genç kadınlardan biriydi.

Markle, programdan "aşırı cinselleştirildiğini" ve "aptallaştırıldığını hissettiği" için ayrıldığını söylemişti.



Sussex Düşesi, bu deneyimden sonra "objeleştirildiği" rolleri reddettiğini öne sürmüştü.

Fakat Markle'ın bir sahnesinde erkek arkadaşına oral seks yapan bir kadını canlandırdığı 90210 adlı gençlik dizisinin söz konusu yarışma programından sonra çekildiğini fark edenler tepki gösterdi.



Sosyal medya kullanıcıları Markle'a "kendisiyle çeliştiği" yönünde yorumlar yaptı. Markle'ın Deal or No Deal hakkındaki yorumları başka sert tepkiler de almıştı.

Ünlü oyuncu Whoopi Goldberg Markle'ı "sadece geçimini sağlamaya çalışan kadınları kötü hissettirmekle" suçlamıştı.

Haber spikeri Megyn Kelly de Markle'ın yarışma formatını bildiğini ve daha başlamadan neyle karşılacağının farkında olduğunu vurgulayarak eleştiriyi yersiz bulduğunu belirtmişti.



