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Fatma Melike Durmaz

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Meghan Markle'ın çikolata kutusundaki ev hasreti

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Malumunuz, Meghan Markle, 2018’de Prens Harry ile evlenerek İngiliz kraliyet ailesine katıldığından beri göz önünde ve hakkında çok fazla haber yapılıyor.

Fatma Melike Durmaz

Suits dizisiyle tanınan Amerikalı oyuncunun Prens Harry ile evliliği, ilk yıllarda tıpkı Kate Middleton’ın hikayesi gibi modern bir peri masalı olarak görülüyordu. Ancak Meghan ve Harry’nin hikayesi, zaman içinde bu romantik tablonun çok dışına çıktı.

Önce Kraliyet ile bağlarını koparıp ABD'ye yerleşen ancak Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını kullanmayı sürdüren Harry ve Meghan, yıllar sonra çocukları Archie ve Lilibet ile birlikte terk ettikleri İngiltere’ye geri döndü.

Meghan Markle ın çikolata kutusundaki ev hasreti 1

Kutunun üzerindeki tanıdık manzara

Lakin görünen o ki, Meghan Markle memleketi ABD'yi, ama en çok da Montecito'da yaşadığı görkemli malikanesini özledi.

Bilirsiniz Noel takvimleri genellikle içlerinden çıkan çikolatalarla meşhurdur. Meghan Markle'ın kendi kurduğu As Ever markası için hazırladığı yeni takvimdeyse gözler daha çikolatalara gelmeden kutunun kapağına çevrildi.

Çünkü üzerinde sıradan bir Noel resmi değil, Harry ve Meghan’ın Montecito’daki evleri vardı. Bahçe, malikane, hatta çiftin tavukları bile çizime dahil edilmişti. Ve tabi paylaşımların ardından gerek sosyal medyada gerekse magazin basınında konuşulmaya başlandı. Meghan neden tam da bu evi seçti?

Çikolata kutusunun anlattıkları

Çikolatalardan oluşan bu takvim Noel için geri sayımı simgeliyor. Takvimde Noel’e kadar her gün açılacak bölmeler ve içlerinden çıkacak çikolatalar var. Bölmelerin üzerindeki rakamların Düşes'in kendi el yazısıyla hazırlanması da tanıtımın küçük ayrıntılarından biri. Markle, bu yeni ürünün tanıtımını sosyal medya sayfasından yaptı.

Bu arada Noel Takvimi 148 dolara satılacak. Kutular sınırlı sayıda üretilmiş.

Meghan Markle ın çikolata kutusundaki ev hasreti 2

Sussex çifti bu evi 2020 yılında 14 milyon dolara satın almıştı. Her ne kadar İngiltere'ye döndüklerinden dem vursak da, çiftin bu evi kapatmadığını da hatırlatmak lazım. Devasa bahçenin ve mülklerinde baktıkları kurtarılmış hayvanların bakımı için de personeller görevlendirilmiş.

Çikolata kutusuna gelirsek, insanın aklına ilk etapta Meghan'ın memleket özlemi duyması geliyor. Sonuçta hayatlarında yeni bir dönem var; farklı bir ülke, çocukların okulu ve kurulmaya çalışılan yeni bir düzen. Böyle bir dönemde insanın eski evini hatırlaması şaşırtıcı olmaz.

Tabi Meghan, takvimde kendi evini kullanmasının nedenini açıklamış değil. Dolayısıyla özlem yorumu şimdilik bana ait.

Meghan Markle ın çikolata kutusundaki ev hasreti 3

Belki Meghan Markle için bu tasarım, markasının hikayesine ait sıcak bir aile ayrıntısıydı. Belki de insanın kendi evini, hayatının neresinde olursa olsun, yanında taşıma isteğiyle ilgiliydi.

Noel takviminin içinden her gün bir çikolata çıkacak. Kapağındaki ev ise üründen çok daha fazla konuşulacak gibi görünüyor.

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