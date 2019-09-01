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Meghan Markle setlere dönebilir

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 01.09.2019 16:16 | Son Güncelleme

Prens Harry ile nişanlandığı dönemde oyunculuk kariyerine son veren Meghan Markle’ın tekrar setlere dönmek istediği iddia edildi.

Meghan Markle setlere dönebilir

ABD’de 2011-2018 yılları arasında yayınlanan Suits dizisindeki “Rachel Zane” karakteriyle tanınan Meghan Markle’ın Hollywood’a geri dönmek istediği ve senaryoları okuduğu öne sürüldü.

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Kraliyet ailesini yakından takip eden İngiliz dedikodu yazarı Rob Shuter, “Yeni asil Meghan Markle için saray duvarları arasındaki hayatı biraz sıkıcı olmaya başladı, bu yüzden işe geri dönmeyi istiyor ve mükemmel projeyi araştırıyor” dedi.

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Shuter, Prens Harry ile evlenip oyunculuk kariyerini terk eden Markle’ın “yeni 007 filminde Bond kızı” olmayacağını söyledi. Ancak Markle’ın “nabız yokladığını” ve doğru senaryo için beklediğini belirtti.

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Eşi Prens Harry’nin de 38 yaşındaki Sussex Düşesi’ne oyunculuğa geri dönme konusunda destek verdiğini belirten Shuter’a göre Harry, “en iyi oyunculardan biri olarak gördüğü eşinin yeteneklerinin heba olmasını” istemiyor.

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Oyunculuğu bırakıp bir düşes olarak sosyal projelerde ve kraliyet ailesinin resmi etkinliklerinde boy gösteren Meghan Markle’ın kraliyet yaşamına dair de bilgi veren Rob Shuter, “Meghan kraliyet hayatını, anne olmayı seviyor ama bu onun için yeterli değil.

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Bu dünyada bir fark yaratmayı istiyor, sadece kraliyet etkinliklerine katılan ve kalabalıkla el sıkışan birine dönüşmek istemiyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle dizi

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