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Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. bölüm fragmanı! 'Ava gidiyoruz Delibaş şimdi av zamanı'

DİZİ HABERLERİ  | 28.03.2018 00:23 | Son Güncelleme

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin iddialı dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin 3 Nisan Salı yayınlanacak yeni bölümünde Sultan Mehmed Han, Mimar Muslihuddin ile birlikte İstanbul'un fetih planlarını yapıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde oynadığı dizide, Sultan Mehmed Han'ın '28 defa denendi başarılı olunmadı. 29. seferde bu iş bitecek' sözleri dikkat çekiyor.

Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. bölüm fragmanı! 'Ava gidiyoruz Delibaş şimdi av zamanı'

Salı akşamı Kanal D'de 2. bölümüyle ekranlara gelen Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Sultan Mehmed Han, Konstantiniyye fethi için kararlı! Melike, Sultan Mehmed Han'ın etrafından olan Eleni'den hoşnut olmaz. Eleni'nin hangi amaçla sürekli yanında olduğunu merak etmektedir.

28 kere başarısız olan fetih denemelerinden, Sultan Mehmed Han çekinmez ve 29. fetih denemesinde başarıya ulaşma gayesi içerisindedir. Mehmed ve Delibaş için avlanma vaktidir. Gittikleri zorlu görev neticesinde hangi amaca ulaşacaklar?

Mehmed Bir Cihan Fatihi, merakla beklenen yeni bölümüyle 3 Nisan Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mehmed, yıllar önce tahttan indirildiği şehre bir kez daha Sultan olmaya gelmiştir. Edirne’de geçirdiği çocukluk yıllarına ait anılar bir karabasan gibi üzerine çöker. Bunun müsebbibi olarak gördüğü Çandarlı hakkında ne hüküm vereceğini düşünürken bir yandan da tahtta hak iddia eden Şehzade Orhan’ın peşine düşer.

Orhan, Bizans toprağına sığınınca bütün dengeler değişir. Osmanlı’yla Bizans savaşın eşiğine gelirken, Sultan Mehmed’in vereceği karar tarihin seyrini değiştirecektir.

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