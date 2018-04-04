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Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. bölüm fragmanı! Sultan Mehmed saraydaki haini bulacak mı?

DİZİ HABERLERİ  | 04.04.2018 00:07 | Son Güncelleme

Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin yeni bölümünde Sultan Mehmed, arkasından çevrilen kirli oyunları öğrenebilecek mi? Sultan Mehmed, muhafızı Delibaş ile kimseye fark ettirmeden Konstantiniyye’den kaçabilecek mi?

Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. bölüm fragmanı! Sultan Mehmed saraydaki haini bulacak mı?

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin yeni bölüm fragmanında, Teodora gerçek kimliğini Mehmed’e açıklıyor. Mara Hatun, bıçağını Teodora’ya çekiyor. Çandarlı Halil Paşa, Mehmed'in ne işler peşinde olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Konstantinos, bütün şehrin kapılarını kapatarak yoluna çıkacak kişilere engel olmaya çalışmaktadır.

Mara Hatun, büyük bir tehlike nedeniyle Teodara tarafından uyarılır. Fakat Mara Hatun tanımadığı Teodara'nın boğazına hançer getirerek olan biteni öğrenmeye çalışır. Mehmed, Osmanlı sarayındaki hain ile ilgili bilgi alır. Şehzade Orhan'a yüksek mertebeli bir kişinin yardım ettiğini öğrenen Mehmed, büyük merak ve kuşku içerisine girer.

Mehmed Bir Cihan Fatihi, merakla beklenen yeni bölümüyle 10 Nisan Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sultan Mehmed, gizli kapılar ardında Konstantiniyye’nin fethi için çalışmaya devam etmektedir. Çandarlı'nın ise Sultan Mehmed’i zapturapt altına almak için başka hesapları vardır. Bu hesaplardan Sultan Mehmed’in annesi yerine koyduğu Mara Hatun da nasibini alacaktır.

Ama fetih yolundaki en büyük tehlike bu değildir. Konstantinos yeni bir Haçlı birliği yaratmak niyetindedir. Bunu engellemek isteyen Sultan Mehmed, kimsenin aklına gelmeyecek, son derece tehlikeli bir işe girişecektir.

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