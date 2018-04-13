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Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. bölüm fragmanı! 'Allah seni vazifelendirdi'

DİZİ HABERLERİ  | 13.04.2018 02:18 | Son Güncelleme

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 17 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan 5. bölümünden fragman yayınlandı. Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölümde, Sultan Mehmed, Orhan'ı serbest bırakanın Akşemseddin olduğunu öğreniyor.

Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. bölüm fragmanı! 'Allah seni vazifelendirdi'

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin 5. yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Melike'nin yaptıklarını öğrenen Sultan Mehmed Han, öfkesini en katı şekilde belli eder. Mehmed'in katı tutumu karşısında hatasını kabul eden Melike'nin susmaktan başka yapabileceği bir şey yoktur.

Zağanos Paşa'nın Mehmed ile ilgili bildiği çok büyük bir sır vardır ve bunu koz olarak kullanma niyetindedir. Mehmed'in akıl hocası Akşemseddin, Orhan'ı neden serbest bıraktığını söyler. Mehmed ise sebebini dinledikten sonra asıl amacına odaklanacaktır.

Mehmed Bir Cihan Fatihi, merakla beklenen yeni bölümüyle 17 Nisan Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

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