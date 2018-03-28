Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizide, birbirinden usta isimler rol alıyor. Ancak pahalı bir prodüksiyon olmasına rağmen, dizideki mantık hataları ekran başındaki izleyicilere pes dedirtiyor.

METAL KAŞIK KULLANILDI

Dizinin dün akşam ekrana gelen ikinci bölümünde de Çandarlı Halil Paşa'nın kızlarıyla yemek yediği sahnede metal kaşık kullanılması dikkatlerden kaçmadı.

"EN İYİ İHTİMALLE TAHTA KAŞIK KULLANILIYORDU"

Bu sahneyi yorumlayan tarihçiler, Osmanlı'ya metal kaşığın çok sonradan geldiğini belirterek "O dönem en iyi ihtimalle tahta kaşıklar kullanılıyordu" diyerek dizide mantık hatası yapıldığını vurguladı.