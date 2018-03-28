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Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

DİZİ HABERLERİ  | 28.03.2018 11:51 | Son Güncelleme

Osmanlı'ya metal kaşık kültürü çok sonradan gelmesine rağmen, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Çandarlı Halil Paşa'nın yemek yerken metal kaşık kullanması dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizide, birbirinden usta isimler rol alıyor. Ancak pahalı bir prodüksiyon olmasına rağmen, dizideki mantık hataları ekran başındaki izleyicilere pes dedirtiyor.

METAL KAŞIK KULLANILDI

Dizinin dün akşam ekrana gelen ikinci bölümünde de Çandarlı Halil Paşa'nın kızlarıyla yemek yediği sahnede metal kaşık kullanılması dikkatlerden kaçmadı.

"EN İYİ İHTİMALLE TAHTA KAŞIK KULLANILIYORDU"

Bu sahneyi yorumlayan tarihçiler, Osmanlı'ya metal kaşığın çok sonradan geldiğini belirterek "O dönem en iyi ihtimalle tahta kaşıklar kullanılıyordu" diyerek dizide mantık hatası yapıldığını vurguladı.

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Mehmed Bir Cihan Fatihi hata

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
43 yaşındaki adamın 20 yaşındaki padişahı oynaması daha büyük bir mantık hatası bence.
deveye sormuşlar boynun neden eğri nerem düzkü demiş bunlar maşlah osmanlı kadınını geçtim o tarihte bizans kızları bile öyle göğüs dekolitesi yok tu hesapta kız namaz kılıyor başı açık çüş be kardeşim çüş az ERTÜĞRUL seyredin dizi aslına uygun nasıl olur görün
kaşığa mı takıldınız bu dizinin senaryosu hata ve utanç sahneleriyle dolu..yazık!.
17-18 yaşındaki padişahı 44 yaşındaki adama oynatıyorsunuz hata değil (!), metal kaşık hata öyle mi? 2. kosova savaşıyla başlayan dizide, gene aynı kenan; 1448 yılında fatih kaç yaşındaydı?
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