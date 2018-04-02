Mehmed Bir Cihan Fatihi'ne usta isim dahil oluyor

Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu’nun yer aldığı başarılı dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin kadrosuna başarılı oyuncu Mehmet Atay dahil oldu. Atay dizide, Sultan Mehmed Han’ın akıl hocası, gönül dostu, devlet işlerinin Mehmed Han’ı en bunalttığı zamanlarda, Allah’ın adıyla ona yol gösteren, Hak dostu Akşemsettin’e hayat veriyor. Adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yol üzerinde yaşadıklarının anlatıldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölümünde bakalım yarışa nasıl dahil olacak?