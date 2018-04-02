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Mehmed Bir Cihan Fatihi'ne usta isim dahil oluyor

DİZİ HABERLERİ  | 02.04.2018 12:18 | Son Güncelleme

İllk iki bölümü, reyting yarışında kendisine üçüncü sıradan yer bulan Medmed Bir Cihan Fatihi dizisi kadrosuna yeni bir isim kattı.

Mehmed Bir Cihan Fatihi'ne usta isim dahil oluyor

Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu’nun yer aldığı başarılı dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin kadrosuna başarılı oyuncu Mehmet Atay dahil oldu. Atay dizide, Sultan Mehmed Han’ın akıl hocası, gönül dostu, devlet işlerinin Mehmed Han’ı en bunalttığı zamanlarda, Allah’ın adıyla ona yol gösteren, Hak dostu Akşemsettin’e hayat veriyor. Adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yol üzerinde yaşadıklarının anlatıldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölümünde bakalım yarışa nasıl dahil olacak?

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Anahtar Kelimeler:
Mehmed Bir Cihan Fatihi kenan imirzalıoğlu

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