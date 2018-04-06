Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin yıldızı Hazal Filiz Küçükköse'den aşk itirafı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisindeki Melike karakterini canlandıran oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, MAG Nisan sayısı için objektif karşısına geçti.

“Şans cesurlara güler" diyen oyuncu “Hiçbir şeyin açlığını çekmedim ya da tıka basa doymadım bu zamana kadar. İşini daha iyi yapmalısın ki başarını sadece güzelliğine bağlamasınlar. Kendimle ilgi yeni keşiflerdeyim. Sorumluluğunu aldığım karakteri yaşatmak ve duygularını hissettirmek öncelikli görevim" diye konuştu.

“Kara Sevda” dizisinde canlandırdığı karakter ile izleyicilerin gönlünü fetheden, “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisindeki Melike karakterini canlandıran Hazal Filiz Küçükköse, MAG Nisan kapak yıldızı oldu. Dünya’nın yakından takip ettiği “La Casa De Papel” dizisindeki Tokyo karakterine benzeyen kısacık saçları ile objektif karşısına geçen oyuncu kendisi ile ilgili merak edilenleri MAG okurları için paylaştı. Yaşadığı olumlu ve olumsuz gelişmeleri gelişmesi için tecrübe olarak nitelendiren Küçükköse, hayatı boyunca sahip olamadığı bir aşk yaşamadığını özel röportajında dile getirdi.