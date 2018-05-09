Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Önce Brezilya’ya gittiği sonra da Kaş’ta bir çiftliğe yerleştiği haberleriyle gündeme gelmişti Mehmet Akif Alakurt. Alakurt'un sosyal medyadan gelen mesajlara verdiği ağır küfürlü cevaplar hayranlarını şaşkına uğratmıştı.

Alakurt'un sosyal medyadan gelen mesajlara verdiği ağır küfürlü cevaplar hayranlarını şaşkına uğratmıştı. Özellikle başrolünü Oktay Kaynarca ile paylaştığı 'Adanalı' dizisiyle ilgili gelen mesajlara çok öfkelenen Mehmet Akif Alakurt, canlandırdığı Maraz Ali karakteri hakkında ilginç iddialarda bulunmuştu.

İlk bölümü 7 Kasım 2008’de yayınlanan ve 7 Kasım 2010’da da final yapan “Adanalı” dizisinde gözünden sakındığı köpeği Rıfkı’yla ilgili sorulara bile sert tepki göstermişti. Maraz Ali karakterinin topluma kötü örnek olduğunu öne süren Mehmet Akif Alakurt, sonunda bir veda mesajı paylaşıp takipçi sayısı hızla artan instagram hesabını kapattı.

“Adanalı ile ilgili son olarak şunu söyleyip bu sayfayı kapatıyorum sevgili arkadaşlarım. Maraz Ali karakteri dizideki diğer tüm karakterler gibi soytarı bir karakter olarak yazılmış bir karakterdir .(Bunu ben işin içine girdikten sonra ve karakter yorumlamasını gördükten sonra fark ettim.) Bizim verdiğimiz şekille bir şeye benzemiştir. Bunu masa arkasında çok iyi bilirler ama dile dökme cesaretleri yoktur. (Analiz etmek için projenin bütünü içindeki farklılıklara dikkat etmeniz yeterlidir.)





