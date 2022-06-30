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  4. Mehmet Ali Erbil 1300 TL'lik ücrete isyan etti! Doktor kardeşi Yeşim Erbil'den bomba yanıt geldi

Mehmet Ali Erbil 1300 TL'lik ücrete isyan etti! Doktor kardeşi Yeşim Erbil'den bomba yanıt geldi

30.06.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cüneyt Arkın’ın ölüm haberini alır almaz hastaneye koşan Mehmet Ali Erbil, hastaneye gitmişken doktora sırtındaki sivilceyi göstermek istedi. "2 dakikalık muayene için bin 300 TL verdim" diyen Erbil'e doktor kardeşi Yeşim Erbil'den yanıt geldi. Yeşim Erbil bu soru kendisine sorulunca "İsyan edilecek bir durum yok" dedi.

Mehmet Ali Erbil 1300 TL'lik ücrete isyan etti! Doktor kardeşi Yeşim Erbil'den bomba yanıt geldi

Cüneyt Arkın’ın ölümünün ardından taziye için hastaneye giden Mehmet Ali Erbil yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Mehmet Ali Erbil sırtındaki sivilceyi paylaşarak 2 dakika muayene için 1300 TL ödediğini söylemiş ve "Kız kardeşim profesör, 20 bin dolarlık ameliyatı bir tavuk bedeline yaptırıyor. O parayı istemiyor, biraz daha ünlülere özen göstermeliler" demişti.

Erbil'in kardeşi Yeşim Erbil sosyal medyada soruları yanıtlarken bu konuda da paylaşım yaptı.

Mehmet Ali Erbil sivilcesini paylaşıp hastaneye ödediği paraya isyan ettiMehmet Ali Erbil sivilcesini paylaşıp hastaneye ödediği paraya isyan etti

Yeşim Erbil'e Mehmet Erbil'in isyanını haklı bulup bulmadığı soruldu. Yeşim Erbil soruya "Muayene ücretleri bu civarda. İsyan edilecek bir durum yok. İki dakikada tanı koyuluyorsa bile bu 10-30 senelik birikimidir" dedi.

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Mehmet Ali Erbil
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